Телеканал «Сентябрь» прекратил вещание

В ночь на 28 августа отключен сигнал телекомпании «Сентябрь». В телеканале заявили, что продолжат работать в Интернете под брендом «Жалбырак ТВ».

Первомайский районный суд города Бишкека 22 августа запретил телевещание и радиовещание цифрового телеканала «Сентябрь» на территории Кыргызстана и ограничил доступ к его программам для пользователей сети Интернет.

В компании считают, что телеканал «стал раздражающим фактором для властей».

«В декабре 2016 года благодаря президенту страны был дан официальный старт по попытке закрытия телеканала. Когда президент на своей пресс-конференции признался, что сам давал распоряжение по лишению аккредитации журналистов телеканала на свои мероприятия. С тех пор телеканал «Сентябрь» не был допущен ни на одно мероприятие с участием главы государства», — говорится в распространенном сообщении компании.

«Сентябрь» проработал почти полтора года. 1 апреля 2016 года телеканал начал вещать в Бишкеке и Чуйской области, в течении нескольких месяцев транслировался уже по всей стране.

Как отмечается, телеканал «Сентябрь» преобразован в «Жалбырак ТВ» и намерен продолжить работать в Интернете. Неделю назад был открыт Youtube канал «Жалбырак ТВ». Также все проекты, которые будет готовить новый канал, планируется размещать в социальных сетях.

Поводом для закрытия канала стало интервью экс-руководителя Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова, вышедшее в эфире аналогового телеканала «Сентябрь» в Джалал-Абаде, которое признали «материалом экстремистского характера».

После этого ряд НПО Кыргызстана обратился к парламенту. По мнению правозащитников, «молниеносность закрытия цифрового телеканала «Сентябрь» указывает на истинные мотивы — политические гонения на независимые СМИ для ограничения доступа граждан к альтернативной информации о происходящих в стране политических событиях». А правозащитная организация Human rights watch выразила беспокойство положением СМИ в Кыргызстане.

https://rus.azattyk.org/a/28700369.html