Телеканал ЭлТР отказался показывать в эфире расследование «Азаттыка»

Напомним, на сайте «Азаттыка» вышла программа «Көмүскө акча ташыгандар кербени» («Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана»). Но этот материал не пошел в эфир телеканала ЭлТР.

Эту информацию ОО «Журналисты» подтвердил гендиректор ЭлТР Айбек Мусаев. «Однобокий материал. Все сделано односторонне. Там идет монолог ведущего. Сейчас ведется следствие, мы не можем этот материал давать в эфир и затем отвечать за последствия. Решение о том, чтобы не показывать видео мы принимали коллективно на редакционном собрании. Коллеги рассмотрели и признали расследование односторонним. Это наше право. Никто не может вмешиваться в редакционную политику канала. Я думаю, что это не расследование. Показали мнение нескольких человек, которые ушли с работы. Никто из госорганов не ответил. Получилось однобоко», — говорит он.

По его словам, между ЭлТР и «Азаттык» есть соглашение, по которому на государственном канале размещается контент. Но в документе прописано, что в случае, если материал не соответствуют стандартам журналистики и вредит национальной безопасности, то его могут и не поставить.

Как говорит руководитель «Азаттык Медиа» Айзада Касмалиева, у редакции по соглашению на канале ЭлТР есть полчаса эфирного времени. «Азаттык» отправил запись расследования продолжительностью 29 минут 53 секунды 4 декабря в 17:54. Программа должна была выйти в эфир в 20:00. Но в ЭлТР посчитали его односторонним. Это второй такой случай по недопущению в эфир материала «Азаттыка».

«Мы уверили, что будем нести ответственность за видео. Но коллеги сказали, что материал односторонний и они не хотят нести ответственность за последствия. В расследовании мы постарались дать позиции всех сторон. Некоторые государственные структуры не ответили нам, но мы всегда готовы дать им слово. Думаю, баланс в материале был соблюден», — говорит А.Касмалиева.

Напомним, в расследовании повествуется о том, как годами из Кыргызстана незаконно вывозились миллионы долларов, как теневые деньги усиливают коррупцию, наносят ущерб госказне и даже приводят к убийствам людей.

Расследование провели совместно «Азаттык», OCCRP и «Клооп». Журналисты изучили многие документы, в том числе декларации, информацию Госпограничной службы, данные о полетах, взяли несколько интервью.

Это уже третья часть расследования. Первая была опубликована в мае 2019 года. В расследовании сообщалось, что при участии китайского предпринимателя уйгурского происхождения Айеркена Саймаити различными сомнительными путями из Кыргызстана за рубеж было переведено в общей сложности 700 млн долларов.

Вторая часть этого расследования была опубликована 21 ноября этого года, в ней тоже было сказано, что эти сведения журналистам передал сам Айеркен Саймаити. Он рассказал, что к выводу средств причастен бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов.

После этого ГКНБ начал досудебное производство, в рамках которого на допрос вызваны действующие и бывший депутаты, премьер-министр, журналисты и другие.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек