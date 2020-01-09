Телеканал «Апрель»: В Кыргызстане идет рейдерский захват «7 канала», принадлежащего экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву

Об этом сообщила редакция телеканала «Апрель». Бишкекский городской суд сегодня, 9 января, рассмотрел жалобу адвокатов Алмазбека Атамбаева на решение Октябрьского районного суда по иску, связанному с «7 каналом». По итогам прений судебная коллегия отклонила ходатайство защиты.

По данным журналистов «Апреля», Алмазбек Атамбаев и общественный фонд “Апрель” приобрели “7 канал” в апреле 2018 года у прежней его владелицы Майрамкуль Мамбеталиевой. Сумма покупки составила 7 миллионов сомов. Сделка была оформлена нотариально, есть соответствующий договор. По факту заключения сделки Мамбеталиева получила 6 млн. 300 тысяч сомов лично от Атамбаева и 700 тысяч от ОФ “Апрель”.

Однако в конце того же года М.Мамбеталиева обратилась в Октябрьский районный суд с требованием признать эту сделку недействительной. Она заявила, что подписи на документе, якобы, фиктивные. Октябрьский районный суд по итогам процесса вынес решение в ее пользу.

Представители экс- президента КР Атамбаева считают, что идет рейдерский захват канала. По их мнению, М.Мамбеталиева действует по указанию сверху. Суды, в свою очередь, также выполняют политический заказ.

Отметим, что на имущество «7 канала» (ОсОО «Канал D») Военной прокуратурой КР был наложен арест 9 августа 2019 года. Здание канала в городе Ош было опечатано. Однако, уже спустя несколько дней, следователи сняли печати и открыли офис для сотрудников. После чего телеканал сразу же вышел в эфир. Кардинально поменялась и редакционная политика этого СМИ.

Напомним также, что офис телеканала «Апрель», также принадлежащего экс-президенту А.Атамбаеву и фонду «Апрель», по-прежнему опечатан. И несмотря на все усилия, выйти в эфир каналу «Апрелю» так и не удалось. Сотрудники канала продолжают свою деятельность в социальных сетях в интернете.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек