Телеканал «Апрель» подает апелляцию в Верховный суд на решение Бишкекского городского суда от 2 мая 2019 года, который обязал журналистов выплатить по 100 тысяч сомов экс-спикеру Ахматбеку Келдибекову, политикам Азимбеку Бекназарову и Кенешбеку Дуйшебаеву.

Об этом ОО «Журналисты» сообщил генеральный директор «Апреля» Дмитрий Ложников. «Нас удивило решение городского суда. Ранее первая инстанция обошлась требованием дать опровержение. Наша защита в лице Института Медиа Полиси предоставила суду лингвистическую экспертизу. До этого районный суд отклонили ходатайство о проведении такой экспертизы. Экспертиза подтвердила нашу правоту по всем пунктам. Сторона истцов не привела новых аргументов в свою пользу», — добавил он.

По словам Дмитрия Ложникова, 300 тысяч сомов это большие средства для любого СМИ Кыргызстана. «У нас таких денег нет и не предвидится. Мы сейчас едва сводим концы с концами. Сейчас сложная ситуация на рекламном рынке. Если нас все-таки заставят выплачивать деньги, то нам придется сократить расходы на производство нового контента. «Апрель» соблюдает закон республики, который обязывает телеканалы производить отечественных контент», — сказал он.

По информации Института Медиа Полиси, также суд оставил в силе решение суда первой инстанции в части компенсации морального вреда по 100 000 сомов с экс-президента КР А.Ш.Атамбаева. Таким образом, вторая инстанция частично изменила решение первой, где телеканал «Апрель» должен был только опубликовать опровержение, в то время как экс-президент должен был принести опровержение и выплатить моральную компенсацию в размере 100 тысяч сомов каждому из истцов.

«Истцы могут подавать любые иски, но суды должны принимать справедливые, соответствующие демократическому обществу решения. Может быть для политиков, выступающих истцами, кажется, что СМИ могут выплатить такие деньги, но работая в этой сфере мы знаем, что 300 тысяч сомов – это несопоставимо большие деньги, тем более, что СМИ всего лишь выполняли свою работу и дали площадку для выступления политику Атамбаеву», — считает директор Института Медиа Полиси Бегаим Усенова.

«Компенсация морального вреда как мера ответственности должна приниматься в исключительных случаях, поскольку любая финансовая ответственность для отечественных СМИ представляет собой механизм ограничения деятельности этого СМИ, а, следовательно, ведет к ограничению плюрализма СМИ в обществе. Согласно требованиям законодательства, сумма моральной компенсации должна быть соразмерной и справедливой. Интересно будет ознакомиться с мотивировочной частью решения судебной коллегии, по итогам которой была определена эта сумма. Мы намерены обжаловать решение суда Бишкекского городского суда в этой части в Верховном суде КР», — сказала юрист ИМП Алтынай Исаева.

Напомним, что 10 декабря 2018 года А.Атамбаев дал интервью на телеканале «Апрель». Истцы считают, что экс-президент оскорбил их честь и достоинство своими высказываниями в данном интервью. Иск подан по статье 18 «Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина или деловой репутации юридического лица» Гражданского кодекса КР. Каждый из политиков требовал по 6 млн сомов (от каждого ответчика по 3 млн сомов) за причиненный моральный ущерб – 18 млн сомов суммарно. Решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 28 февраля текущего года, который потребовал от журналистов дать опровержение, не удовлетворило политиков. В Бишкекском городском суде требования истцов остались теми же.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” по Чуйской области и г.Бишкек