В Таласе работают только областной канал и «3-канал»

В Таласе из местных СМИ работают только областной мультимедийный центр и частный «3-канал». Общинное радио «Радиомост» в настоящее время не вещает. Других частных СМИ в области нет. Имеются только региональные корреспонденты отдельных республиканских телеканалов и информагентств.

В связи с карантином журналисты областной газеты все отпущены по домам. «Пропусками обеспечили не всех журналистов. Их дали только корреспондентам областного мультимедийного центра, «3-канала», ОТРК, ЭлТР и «АКИпресс». Пропуска не смогли получить даже региональные корреспонденты областного мультимейдиного центра», — сообщает заместитель директора мультимедийного центра по газете Козубек Иманкулов.

Поэтому население получает местные новости только от областного канала и «3-канала». При этом большая часть этих новостей связана с коронавирусом.

Как сообщил пресс-секретарь Полномочного представителя Правительства КР в области Бакай Садыров, информацию о коронавирусе в области дает только специально созданный штаб. Это происходит на регулярно проводимых брифингах.

Фотография взята с сайта https://talas.ucoz.com/.