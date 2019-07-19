Таласские журналисты жалуются на сложность получения информации от областного УВД

Таласские журналисты сообщают о сложностях получения какой-либо информации от областного Управления внутренних дел.

«Как было два года назад, когда руководителем УВД был Ильяс Касымбаев, так и сейчас при Алмазе Жумабекове такая же ситуация», — говорит главный редактор областной газеты «Талас турмушу» Козубек Иманкулов.

По словам А.Жумабекова, им было дано несколько предупреждений руководителю пресс-службы ведомства Динаре Сарногоевой насчет своевременного предоставления оперативной информации представителям СМИ. Однако, на деле все остается по-прежнему. Как сообщает главный редаткор областной газеты, из правоохранительных органов только прокуратура тесно работают с журналистами.

Несмотря на неоднократные обращения журналистов руководитель пресс-службы областного УВД Д.Сарногоева ограничивается только одним сообщением раз в два-три месяца, такая же ситуация наблюдается и в работе судебных органов области, отмечает К.Иманкулов.