В отношении редакции “Талас Турмушу” и главного редактора газеты возобновлено уголовное дело

10 сентября 2019 года Таласский городской суд вынес решение о возобновлении уголовного дела в отношении редакции областной газеты «Талас Турмушу» и ее главного редактора Козубека Иманкулова.

Напомним, что истец Кенжалы Орозалиев в своем иске требовал с редакции 300 тыс. сом, с Козубека Иманкулова 300 тыс. сом компенсации морального ущерба, 35 874 сома компенсации материального ущерба, выплаты 2000 сом долга и публикации извинения в газетах «Талас Турмушу», «Эркин Тоо», «Вечерний Бишкек», «Кыргыз Туусу». Однако 13 мая 2019 года Таласский городской суд на основе п.1 статьи 215 ГПК КР временно приостановил судебное рассмотрение этого дела. Причиной этому была смерть истца К.Орозалиева 1 января 2019 года.

В судебном решении говорилось, что согласно статье 220, по мере исключения причин, приведших к приостановке дела, и по заявлению сторон дела или по инициативе суда дело может быть возобновлено.

Как считает судья Таласского городского суда А.Турусбеков, с момента приостановки дела прошло более полугода и потому рассмотрение дела может быть возобновлено.

По словам Козубека Иманкулова, причиной конфликта с истцом стали материалы 1998-2000 годов, подготовленные им и другим журналистом Батыркулом Боромбаевым. В свое время Таласским городским и областным судами было вынесено судебное решение, что журналисты в своих материалах о возбуждении уголовного дела областным управлением внутренних дел в отношении Кенжалы Орозалиева допустили ошибки и в этих материалах они нанесли ущерб чести и достоинству истца. Дело представителей СМИ попало под амнистию. Тогда они выплатили по 5 тыс. сомов штрафа в пользу государства и принесли извинение К.Орозалиеву на страницах газеты.

«После этого мы ничего не писали о Кенжалы Орозалиеве. Впоследствии он не раз приходил к нам в редакцию с требованием опубликовать нужные ему материалы, иначе он грозился вновь подать на нас суд с требованием больших сумм компенсации. После того, как его попытки угроз были безуспешными он подал на нас новый иск», — говорит К.Иманкулов.

На сегодня пока неизвестна дата первого судебного заседания после возобновления дела.

Козубек Иманкулов,

представитель ОО «Журналисты» по Таласской области