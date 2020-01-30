Судья Свердловского суда отклонила прошение адвокатов «Азаттыка» и «Клоопа»

Судья Свердловского суда Жылдыз Ибраимова 29 января отклонила прошение адвокатов «Азаттыка» и «Клоопа» о переводе дела в Ленинский районный суд столицы.

Напомним, Матраимовы подали в суд на «Азаттык», «Клооп», 24.kg и журналиста Али Токтакунова в середине декабря. Они потребовали 22,5 млн сомов компенсации с «Азаттыка», 15 млн сомов с 24.kg, 12,5 млн сомов с «Клоопа» и 10 млн сомов с А.Токтакунова.

Медиапредставитель Акмат Алагушев заявил, что у адвокатов есть сомнения в беспристрастности Свердловского районного суда (частично из-за декабрьской заморозки банковских счетов СМИ). Также защитники «Азаттыка» и «Клоопа» пытались добиться перевода дела в Ленинский районный суд Бишкека, поскольку половина ответчиков — «Азаттык» и Али Токтакунов — зарегистрированы в Ленинском районе столицы. Однако председатель Свердловского суда Ибраимова отклонила это прошение.

На суде адвокаты Матраимовых договорились с сайтом 24.kg о частичном отзыве исковых требований, т.е. истцы больше не требуют с них материальной компенсации, и суд удовлетворил это ходатайство.

Адвокаты «Азаттыка» и «Клоопа» запросили у судьи истребовать документы из банка, подтверждающие, что Айэркен Саймаити и его жена переводили деньги в общественный фонд семьи Матраимовых. Но судья Жылдыз Ибраимова оставила это ходатайство «открытым» несмотря на то, что большинство юристов семьи Матраимовых не стали возражать против этого запроса со стороны СМИ.

«Неясно, почему судья оставила наше ходатайство открытым: подобные сведения из любого банка можно получить только через судебное требование, ходатайство важно удовлетворить для всестороннего рассмотрения спора. Такая пауза для нас — это странный звоночек, ведь наши оппоненты не были против, а мы просим то, что другим способом для суда невозможно получить. Зачем придерживать эту дверь?» — сказала адвокат «Клоопа» Фатима Якупбаева после судебного заседания.

В этот же день международная организация «Репортёры без границ» (RSF) выпустила заявление в защиту кыргызских СМИ. RSF назвали иск «абсурдным» и призвали Свердловский районный суд отклонить его.

«Абсурдно, что к журналистам «Азаттыка» и «Клоопа» предъявляют иск в связи с их журналистскими расследованиями, которые служили общественным интересам и стимулировали гражданское общество Кыргызстана в целом», — сказала Жанна Кавелье, глава представительства организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек