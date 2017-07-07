Суд прекратил производство по иску против сайта «Азаттык». Об этом сообщили в Ленинском райсуде Бишкека в понедельник.

«Судья Ленинского райсуда Бишкека Жылдыз Жумабаева сегодня удовлетворила ходатайство генпрокуратуры о прекращении исковых претензий к «Азаттык медиа». Суд также удовлетворил ходатайство о переносе рассмотрения дела по подсудности. Теперь дело будет рассматривать Первомайский райсуд, поскольку юридический адрес редакции Zanoza.kg находится на территории его подсудности», — сообщили из зала суда.

Напомним, по иску генеральной прокуратуры, защищающей честь и достоинство президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, помимо опровержений, генпрокурор требовала 13 млн сомов в виде компенсации за моральный ущерб — 10 млн с «Азаттыка» и 3 млн с Zanoza.kg.

Источник: http://kyrtag.kg/society/sud-prekratil-proizvodstvo-po-isku-protiv-sayta-azattyk/