Суд не принял иск экс-омбудсмена Турсунбека Акуна к телеканалу «Апрель»

Октябрьский районный суд Бишкека отказал экс-омбудсмену Турсунбеку Акуну в рассмотрении иска к телеканалу «Апрель». Об этом сообщила представитель правозащитника Аида Токтоназарова.

Как считает юрист, данное решение суда неправомерное. Ведь все необходимые документы и доказательства были представлены суду, но почему-то исковое требование отклонили. Юрист намерена обжаловать решение судьи Аиды Жогоштиевой.

«Уже доказано, что Жогоштиева судья Алмазбека Атамбаева и поэтому она отказывается в рассмотрении иска, ссылаясь на непонятные причины. В отношении нее мы будем обращаться в Совет судей. А что касается иска к телеканалу «Апрель», мой адвокат забирает документы и сегодня-завтра подадим в суд другого района. Думаю, есть еще справедливые судьи», — заявил Акун журналистам.

Напомним, Турсунбек Акун требовал с «Апреля» 500 тысяч сомов. Он готов был отказаться от иска, если телеканал и лично журналист Канат Каниметов признаются, что распространили лживые сведения.

Нужно сказать, что свое исковое требование к бывшему президенту Аамбаеву (выступление которого показал «Апрель») в размере 100 тысяч сомов он уже отозвал.

Комментируя ОО «Журналисты» свой иск Турсунбек Акун сообщал, что телеканал должен ответить за распространение клеветы и недостоверной информации, несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и вещание в формате телеэфиров не ведет.

«Нужно сказать, что транслировали выступление экс-президента очень многие СМИ, в том числе и телеканалы. Понятно, что телеканал частично принадлежит Атамбаеву, наверное, поэтому все шишки на нас сваливаются. Это как с другим интервью Атамабаева, когда его показали несколько телеканалов, а иск получили мы», — говорил гендиректор канала Дмитрия Ложникова, в интервью ОО «Журналисты».

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек