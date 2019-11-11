«Стремление-2020». Открыт прием работ на конкурс

Интерньюс объявляет прием заявок на участие в национальном конкурсе в сфере профессиональной журналистики Кыргызстана «Стремление-2020».

Цель конкурса

Поощрение профессионализма работников медиакомпаний республики, журналистов, осознающих свою гражданскую и профессиональную ответственность перед аудиторией и обществом в целом, а также развитие современной информационной сферы КР.

Конкурс направлен на стимулирование общественной дискуссии о важных, но сложных с точки зрения интерпретации темах, на которые не всегда есть готовые ответы.

Номинации конкурса

Интерньюс поощрит авторов, которые подадут на конкурс качественные журналистские работы, созданные в любом из медиаформатов, на темы:

Власть и общество Охрана детства Мир и согласие Культура и просвещение Время помогать Человек действующий Признание коллег за приверженность теме (специальная номинация конкурса) – освещение прав человека

В этом году Представительство Интерньюс в КР учредило специальный приз «Памяти Таиржана Турсуналиева» за большой вклад в развитие региональной журналистики.

Таиржан Бакиевич Турсуналиев (1961-2014) всю свою жизнь посвятил развитию медиасферы Кыргызстана. За многие годы работы он обучил сотни специалистов, работающих в различных СМИ. Более 12 лет проработал координатором Интерньюс в КР по южному региону. Турсуналиев был одним из инициаторов создания ОТРК «Ынтымак» и долгое время возглавлял Наблюдательный совет телекомпании.

Лауреата этой специальной награды определит конкурсная комиссия Интерньюс в КР.

Участники конкурса

Принять участие в конкурсе смогут авторы журналистских материалов, не зависимо от типа медиа, опубликованных с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Заявки на конкурс могут подать сами авторы или номинирующие их медиакомпании, кроме представителей международных медиа.

Для участия в конкурсе заполните онлайн-заявку здесь:

На русском

На кыргызском

Форма письма о согласии (скачать)

Крайний срок подачи работ – 31 января 2020 года.

Подробная информация о номинациях, способах и сроках подачи конкурсных работ изложена в

Положении о конкурсе (скачать)

Часто задаваемые вопросы (скачать)

В случае возникновения дополнительных вопросов звоните представителю оргкомитета конкурса Элиме Джапаровой по тел. 0 (312) 98-68-80 (доб. 307) в рабочие дни с 09.00 до 18.00 либо пишите на почту edzhaparova@internews.org.

Конкурс «Стремление» организован в рамках долгосрочного проекта «Медиа-К» по развитию независимых медиа в Кыргызстане, который реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI360 и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).