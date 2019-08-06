Стипендии Фонда женщин, работающих в СМИ

Журналистки всего мира могут подать заявки на получение этих грантов.

Международный фонд женщин, работающих в СМИ (IWMF) предлагает гранты Говарда Г. Баффета, цель которых – поддержка амбициозных идей женщин-журналистов.

Возможные проекты включают освещение не известных широкой публике, но важных глобальных проблем; поиски новых способов сторителлинга СМИ; повышение практического профессионального опыта и карьерный рост; тренинги и улучшение лидерских возможностей, а также запуск предпринимательских новостных проектов или прохождение обучения, которое поможет создать такой проект.

Сумма гранта будет зависеть от предложенного проекта.

Кандидаты должны иметь не менее трех лет профессионального опыта в журналистике. Команды журналистов также могут подавать заявки, но заявка должна поступить от лица журналистки и как минимум половина членов команды должны быть женщинами.

Заявки будут приниматься до 3 сентября.

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IJNet, 04.08.2019