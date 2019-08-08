Советы по безопасности при освещении массовых акций протеста

ОО «Журналисты» призывает журналистов быть осторожными при освещении массовых акций протеста и думать о своей безопасности. Вот некоторые советы, которые могут уберечь вас от неприятностей:

По возможности журналисту, работающему на месте проведения массовой акции, следует иметь опознавательный знак «Пресса» — будь то жилетка с такой надписью, либо бейдж для лучшей идентификации в толпе и обозначения своего статуса. Вопрос будет ли идентификация способствовать выполнению редакционного задания или нет, в конкретных обстоятельствах, журналист может решить самостоятельно.

Очень важно уметь хорошо ориентироваться на местности, что обычно подразумевает умение найти точку, с которой удобно наблюдать и протестующих, и спецназ, не оказавшись под конец меж двух огней. Заранее спланируйте пути отхода; подумайте о том, что любую ситуацию, в которой может быть применено насилие, лучше освещать в составе репортерской бригады (фотограф-репортер; видеооператор-звукооператор; продюсер-корреспондент). Работа в командах позволит журналистам предупреждать друг друга об опасности.

Журналистам также следует знать действующие законы и практику на тот случай, если сотрудники правоохранительных органов или протестующие потребуют просмотра или конфискуют отснятые видео- или другие материалы.

К выбору одежды следует подходить вдумчиво, заранее прикидывая, что будет лучше: выделяться на фоне толпы или смешаться с ней. Одежда должна быть свободной, сшитой из натуральных тканей, поскольку синтетика легко загорается и сгорает очень быстро. Важно также иметь хорошую, удобную обувь с гибкими, нескользящими подошвами.

Постарайтесь держаться на безопасном расстоянии от центра событий. При освещении акций протеста и гражданских беспорядков избегайте попадания между сталкивающимися группами людей; держитесь подальше от центра любой толпы. Люди, бросающие камни и прочие предметы, обычно делают это из центра массы протестующих, где им легко снова смешаться с толпой.

Выборка из рекомендаций Центра защиты прав СМИ, Академии ВВС и Комитета по защите журналистов.