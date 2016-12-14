СМИ и медиаорганизации поддержали акцию солидарности

Независимый союз журналистов (НСЖ) Кыргызстана приветствует присоединение редакций и медиаорганизаций к акции солидарности в поддержку журналистов сайта Zanoza.kg Нарынбека Идинова и Дины Масловой, которые решением суда обязаны без рассрочки выплатить штраф в размере 27 миллионов сомов (почти 400 тысяч долларов США).

Однодневную зарплату в помощь журналистам перечислили сотрудники следующих СМИ и медиаорганизаций:

— «ТВ 1»;

— «Седьмой канал»;

— «Говори ТВ»;

— «Нур ТВ»;

— «Волна ИК»;

— «Мир ТВ»;

— Медиагруппа журналистских расследований;

— «24.kg»;

— Институт медиа полиси;

— Интерньюс в Кыргызстане;

— «Ош Пирим»;

— «Ынтымак Медиа Групп»;

— «Кактус Медиа»;

— Next.TV

— «Клооп медиа»;

— «Азаттык медиа»;

— Центр медиаразвития;

— Открытая Азия- Онлайн.

Эта акция долгосрочная. СМИ, НПО, неравнодушные граждане и организации могут присоединиться к ней, позвонив по тел. +996 (709) 002-492 Тамаре Валиевой, председателю НСЖ.

НСЖ продолжит информировать общественность о ходе акции солидарности в поддержку журналистов.

Реквизиты счета для перевода денежной поддержки:

ОФ «Медиа Фокус»

ИНН 00307201710246

ОКПО 29998887

Адрес: ул. Токтогула, 90 а

Банк: ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»

Адрес банка: пр. Чуй, 245

БИК 118003

Банковские счета:

СОМ 1180000101079462

ДОЛЛАР 1180000101079563

ЕВРО 1180000101079664

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