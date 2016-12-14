СМИ и медиаорганизации поддержали акцию солидарности

Четверг Декабрь 28th, 2017
Рубрика: Новости
Независимый союз журналистов (НСЖ) Кыргызстана приветствует присоединение редакций и медиаорганизаций к акции солидарности в поддержку журналистов сайта Zanoza.kg Нарынбека Идинова и Дины Масловой, которые решением суда обязаны без рассрочки выплатить штраф в размере 27 миллионов сомов (почти 400 тысяч долларов США).
Однодневную зарплату в помощь журналистам перечислили сотрудники следующих СМИ и медиаорганизаций:
— «ТВ 1»;
— «Седьмой канал»;
— «Говори ТВ»;
— «Нур ТВ»;
— «Волна ИК»;
— «Мир ТВ»;
— Медиагруппа журналистских расследований;
— «24.kg»;
— Институт медиа полиси;
— Интерньюс в Кыргызстане;
— «Ош Пирим»;
— «Ынтымак Медиа Групп»;
— «Кактус Медиа»;
— Next.TV
— «Клооп медиа»;
— «Азаттык медиа»;
— Центр медиаразвития;
— Открытая Азия- Онлайн.
Эта акция долгосрочная. СМИ, НПО, неравнодушные граждане и организации могут присоединиться к ней, позвонив по тел. +996 (709) 002-492 Тамаре Валиевой, председателю НСЖ.
НСЖ продолжит информировать общественность о ходе акции солидарности в поддержку журналистов.
Реквизиты счета для перевода денежной поддержки:
ОФ «Медиа Фокус»
ИНН 00307201710246
ОКПО 29998887
Адрес: ул. Токтогула, 90 а
Банк: ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»
Адрес банка: пр. Чуй, 245
БИК 118003
Банковские счета:
СОМ 1180000101079462
ДОЛЛАР 1180000101079563
ЕВРО 1180000101079664