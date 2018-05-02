Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» и Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ при поддержке Венецианской Комиссии Совета Европы приглашают Вас принять участие в Республиканской конференции журналистов Кыргызстана «СМИ КР: Как выжить в информационной войне?». Эта конференция одно из важнейших событий для медиа Кыргызстана за последние годы.

Конференция пройдет 26 мая 2018 года в отеле «City Hotel». Начало регистрации в 9.00.

Цель конференции – создание общественной площадки для обсуждения вопросов развития СМИ в Кыргызстане в плане саморегулирования на основе профессиональных стандартов.

На этой конференции будет избран новый состав членов Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ и внесены поправки в действующий Этический кодекс журналиста Кыргызстана http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-kodeks-zhurnalista-kyrgyzstana/.

Главные задачи Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ:

· досудебное разрешение информационных споров между СМИ и потребителями информации на основе Этического кодекса журналиста Кыргызстана, в первую очередь с Генеральной прокуратурой КР;

· внедрение этических норм и правил среди журналистов;

· работа со студентами факультетов и кафедр журналистики вузов Кыргызстана по обучению этическим нормам;

· содействие консолидации журналистского сообщества страны.

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Ситуация со свободой слова в Кыргызской Республике за последние годы ухудшилась. По отчетам Международной организации «Репортеры без границ» Кыргызстан занял 89-е место из 180 стран. В 2016 году страна находилась на 85-м месте. Этому служит то, что в последние годы на СМИ активно начали подавать в суд. А по данным ежегодного исследования свободы прессы в мире (Freedom of the Press), Кыргызстан является страной с несвободными СМИ. В соответствующем рейтинге страна занимает 149-е место из почти двухсот. Согласно рейтингу, по этой позиции мы уступаем Афганистану, Иордании и Пакистану.

Генеральная прокуратура Кыргызстана подала иски о защите чести и достоинства бывшего президента Алмазбека Атамбаева в отношении журналиста Нарына Айыпа, к Zanoza.kg и правозащитницу Чолпон Джакупову. Многомиллионные иски в отношении СМИ создают негативный прецедент, когда цена компенсации не учитывает реальную ситуацию с доходами СМИ на рынке.

Разумеется, приведенные примеры негативно сказываются на возможностях работы СМИ, а также на том, чтобы свобода слова в стране была защищена и поддерживалась на соответствующем уровне. Все больше журналистов подвергаются давлению и встречают препятствия в своей работе. В худшем случае им угрожают, их арестовывают или убивают.

Но стоит отметить, что Генпрокуратура КР прежде чем подавать иски в отношении СМИ о защите чести и достоинства экс-президента не использовала такой ценный для нашей страны механизм досудебного решения споров, как возможность обращения в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ.

Комиссия не является цензурным или надзорным органом в сфере журналистики. Комиссия – это орган, который помогает журналистам профессионально и с минимальными рисками выполнять свой профессиональный долг.

Разрешение информационных конфликтов является основополагающей задачей всех органов саморегулирования журналистской деятельности в мире. Это орган, который помогает журналистам профессионально и с минимальными рисками выполнять свой профессиональный долг. Мы надеемся, что журналисты объединятся для того, чтобы решать свои вопросы цивилизованно.

На сегодня значимость Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ как площадки досудебного разбирательства возросла во много раз, так как общество потихоньку начало привыкать к практике досудебного разбирательства дела, и граждане предпочитают не доводить дело до суда, а попытаться решить конфликт мирным путем. Основным индикатором возросшего интереса к Комиссии стало то, что выросло число обращений граждан в данный орган саморегулирования с просьбой помочь в конкретных спорах со СМИ. Важно чтобы механизм саморегулирования развивался и ее голос был слышен.

В чем польза органа саморегулирования?

Органы саморегулирования разграничивают законные права свободной прессы и людей, привлекающих внимание СМИ. Обычно это делается путем изучения жалоб, касающихся согласованного этического кодекса, а также выясняя, были ли нарушены его нормы. Таким образом, они предоставляют журналистам и общественности ориентиры относительно того, какие методы приемлемы и каким стандартам должны отвечать средства массовой информации. Работа с жалобами может содействовать повышению профессиональных стандартов.

Для чего создавать орган по рассмотрению жалоб, если этим уже занимаются суды?

Если суды призваны выполнять функцию утверждения закона, то пресса в демократическом обществе должна быть свободна от чрезмерного политического и судебного вмешательства. Лучше, когда медиа согласна регулировать саму себя или делегировать регулирование независимому органу. Читатели больше доверяют медиа, которые готовы брать на себя ответственность за свои действия. Есть и практическая выгода. Например:

затраты для подающих жалобы должны быть ниже, чем при обращении к адвокатам;

меньшие сроки рассмотрения жалоб;

должны быстрее изменяться правила;

сам процесс урегулирования спора должен быть менее конфронтационным, чем при рассмотрении в суде.

Возможна ли подача жалобы одновременно в суд и в орган саморегулирования?

Желательно, чтобы этого не было. Органы саморегулирования лучше работают, когда обе стороны спора встречаются при посредничестве и дело урегулируется путем публикации сообщения о допущенной ошибке, принесения извинений или опровержения т.д. Этого труднее добиться, если дело одновременно рассматривается в суде. Средства массовой информации, возможно, менее охотно пойдут на сотрудничество с органом саморегулирования, опасаясь, что их попытки мирного урегулирования жалобы будут использованы против них в суде.

Мы за то, чтобы журналисты объединялись и решали вопросы цивилизованным путем, необходимо развивать этот механизм.

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Если у Вас возникнут вопросы, мы готовы ответить на них по телефонам (312) 663009 Нуржан Мусаева и (312) 663013 Асель Сооронбаева, по электронному адресу nurjan@medialaw.kg или aselsooronbaeva@gmail.com.