СМИ должны дать больше информации, чтобы снизить накал мигрантофобии

Освещение стихийных антимигрантских митингов в Якутске со ссылками на российские СМИ усиливает ненависть по отношению к трудовым мигрантам, работающих в России, и требует больше объективности.

Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии, обращается к журналистам, специалистам по коммуникациям и активным создателям контента в социальных сетях Кыргызстана обеспечить беспристрастное освещение ситуации, сложившейся после тиражирования в СМИ преступления, как сенсационного факта.

СМИ и социальные сети тиражируют фото и видео митингов, видеозаписи угроз в адрес работающих в магазинах мигрантов, демонстрирующие всплеск ненависти по отношению к кыргызстанцам в Якутске, часто в унизительном контексте.

Это началось после того, как в медиа со ссылками на версию следствия г. Якутск, сообщалось, что «17 марта 2019 года неизвестный мужчина в этом городе, насильно посадил в машину местную жительницу, которая находилась на территории детской площадки и скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Полиция задержала предполагаемого преступника, которым по сообщениям СМИ, является уроженец Кыргызстана».

После распространения данной информации в Якутске вспыхнули несанкционированные митинги, угрозы и нападения на мигрантов со стороны местных жителей.

Несомненно, преступление должно быть расследовано, а преступник – наказан. И органы следствия уже заявили об этом.

Сейчас кыргызстанская аудитория нуждается в полной, сбалансированной и глубокой информации о том, что же в действительности происходит на месте события. Сухое тиражирование фактов только в негативном контексте, ссылки только на российские источники и стереотипное освещение не позволяют аудитории понять реальность случившегося.

Это порождает слухи, агрессивные комментарии в социальных сетях и может спровоцировать неблагоприятные последствия.

Школа миротворчества и медиатехнологий просит СМИ предоставить как можно скорее данные о том, сколько граждан Кыргызстана работает в Якутске, чем они занимаются, каков их статус и роль в местной экономике, истории о наших трудовых мигрантах, а также сравнительный анализ о преступлениях подобного типа в этом городе.

Это поможет кыргызстанцам критически осмыслить поток распространяемой информации в медийном пространстве. Журналисты, а также специалисты по коммуникациям из различных ведомств, комментирующие это событие, должны быть аккуратны в своих высказываниях и транслируемых цитатах, не использовать в речах клише и конфликтогенные стереотипы, не относящиеся к данному вопросу («межнациональный конфликт», «не допустить розни», «разжигание ксенофобии»), поскольку они не имеют ничего общего с данным преступлением.

Рекомендуем журналистам, специалистам по коммуникациям, активным создателям онлайн контента воспользоваться специальным ПЯТИ БАЛЛЬНЫМ ТЕСТОМ перед публикацией своего материала, комментария или заявления на тему конфликтных вопросов в сфере миграции.

Школа миротворчества и медиатехнологий, 19 марта 2019 года