Выборы-2017: СМИ и интернет-издания, прошедшие аккредитацию

Список аккредитованных средств массовой информации и интернет—изданий Кыргызской Республики для участия в предвыборной агитации на “Выборы Президента Кыргызской Республики, 15 октября 2017 года”:

Газеты и журналы

1. “Эркин Тоо”

2. “Дордой инфо”

3. Журнал “Айтумар”

4. Деловой собеседник

5. “Супер- Инфо”

6. “Слово Кыргызстана”

7. “Кыргыз Туусу”

8. “Аргументы недели. Кыргызстан”

9. “Айкын Саясат”

10. “Аймак “

11. «Respublika»

12. “Багыт kg”

13. “Жаңы Ордо”

14. “Алиби”

15. “ДЛЯ ВАС”

16. “САРЕСЕП”

17. “Параграф”

18. “ОНОЛ ИНФО “

19. “Замандаш”

20. “АЙГАЙ”

21. Дело №

22. “Мантыш”

23. “Мезгил”

24. “АиФ-Кыргызстан»

25. “МК-Азия“

26. “Комсомольская правда-Бишкек»

27. “Жаңы агым”

28. “Вечерний Бишкек”

29. “Де-Факто плюс”

30. “Ачык сөз”

31. “Ош Пирим”

32. “Кереге.kg”

33. “Леди.kg”

34. “Тамчы”

35. “Кирпи”

36. “Кирпи Долон”

37. “Кирпи Аргымак”

38. “Кирпи Керметоо”

39. “Кумар”

40. “Мыкты маанай”

41. “Супаа”

42. “Аламудун кабарлары”

43. “Взгляд”

44. “Обон”

45. “Полит Клиника”

46. “Чуйские известия”

47. “Салык INFO”

48. “АЗИЯ Ньюс”

49. “Планета”

50. “Фабула”

51. “Теңир Тоо”

52. “Эмгек Туусу”

53. “Чагылган kg”

54. “Баткен таңы”

55. “Эмгек Жарчысы”

56. “Чүй Баяны”

57. “Элдик жарчы-Народная трибуна”

58. “Кесипке багыт”

59. “Маалымат жана жарыя”

60. “Арена.kg”

61.“Айыл Турмушу”

62. “Жаштар.KG”

63. “Жеткинчек.KG”

64. “Жаштар”

65. Тюпская районная газета “Каркыра”

66. “Мезгил” гезити

67. “Талас жарнама”

68. “Кыргызстаным”

69. “Мезгил Ньюс”

70. “Ысык-Көл кабарлары”

71. “Майдан.kg”

72. “Барометр”

73. “Элита плюс” журн.

74. “LADY Азия”

75. “Жалал-Абад тонги”

76. “Правда Кыргызстана-Кыргызстан Акыйкаты”

77. “Общественный Рейтинг”

78. “Баягы,баягы Асаба”

79. “Аралаш”

80. “Дебат”

81. “Аалам”

82. “Дустлик”

83. “Талас турмушу”

84. “Айыл акыйкаты”

85. “Манас Ордо”

86. «Деньги и власть»

87. “Эхо Оша”

88. “Весть”

89. “Достук”

90. “ЧонКазат”

91. “Эл жарчысы”

92. “Новые Лица”

93. “Кербен”

94. “Өрүкзар”

95. “Айыл жарчысы”

96.“Демилге”

97.“Ак-Суу баяны”

98.“Уш садоси”

99.“Алай Таңы”

100. “Ноокат таңы”

101. “Ата Журт”

102. “Жаңы мезгил”-“Новое время”

103. “Мезгил үнү”

104. “Жеңиш Туусу- Знамя Победы”

105. “Ачык саясат плюс”

106. “Трибуна kg”

107. “Акыйкат”

108. “Авторитет.kg”

109. “Кут Билим”

110. “Азияпресс”

111. “Келкелkg” журн.

112. «Ноокен жаңырыгы»

113.“Вести Иссык-Куля”

114. “ПРЕСС.KG”

Телевидение

1. 2 канал (NewTV)

2.“5 канал”

3. “Пирамида»

4. “24 ТВ”

5. Телеканал “Я”

6. Телеканал “ТНТ Азия»

7. “ЭлТР”

8. “Илим жана Билим”

9. Телеканал “Tumar TV»

10. Канал «ON1»

11. Телеканал «Максимум TV»

12. Телевизионный канал “Үмүт ТВ”

13. “Телеканал Пятница 2.0”

14. Телеканал “К.Муз”

15. “Ынтымак ТВ”

16. Телеканал “Чолпон-Плюс “

17. “НТС-Спорт”

18. “НТС”

19.“ТV1. KG HD”

20. РТРК “С-2” (Сентябрь)

21. ТВ “Семейный”

22. “Керемет ТВ”

23. “НБТ”

24. «Ош ТВ»

25. «312» ТВ

26. “Иссык-Куль Обл ТРК”

27. “Ош Пирим”

28. ТРК “СТВ”

29. “Россия РЦТ”

30. “Вести РЦТ”

31. Жалал-Абадская областная государственная телерадиокомпания

32. “Ала-Тоо 24”

33. “Первый общественный канал”

34. “КТРК-Музыка”

35. “КТРК-Спорт”

36. “Салтанат-ТВ”

37. “3 канал”

38. “Next TV”

39. “Телекомпания АРТВ”

40. “Антен-ТВ”

41. Таласская областная государственная телерадиокомпания

42. 7-канал

43. ЭМТВ

44. “ ЮТС-Медиа “ ТРК

45. “Боорсок ТВ”

46. “EVENT”

47. AYAN ТВ

48. “Манас Жаңырыгы”

49. “KYRGYZSTAN”

50. “НУР”

51. Телеканал АЗИЯ

52. Баткен ТВ

53. ТРК Санат

54. Нарынская областная государственная телерадиокомпания

55. Телеканал “Мир”

Радио

1. “Авто радио”

2. Радио “Romantika107,8 FM”

3. МАРАЛ радиосу

4. Радио” “Пирамида”

5. “Кыргызстан Обондору”

6. «Радио “Europa+”

7. Радио Ретро FM

8. Радио “Тумар”

9. Радио “Ынтымак”

10. Радио “Санжыра”

11. «ЭлFM»

12. “Радио Рекорд”

13. “Радио Каскад”

14. «Радио Hit Fm Кыргызстан

15. “Балыкчы ФМ”

16. “Волна Иссык-Куля”

17. “Бакай-АтаFM”

18. “НИК-ФМ”

19. “Миң кыял”

20. “Биринчи радио”

21. “Кыргыз радиосу”

22. “Next FM”

23. “Радио LW”

24. Радио “Супер ФМ”

25. Радио “Салам”

26. “Радиомост”

27. Радио “Татина”

28. Радио Манас Жаңырыгы FM 90.90)

29. Радио ОК100.5fm

30. “Алмаз”

31. Радио “Мир”

Интернет-издания

1. 5news.kg

2. “Супер.kg”

3. “maralfm.kg”

4. “www.aimak.kg”

5. “www.kabarlar.kg”

6. www.bulak.kg

7. www.antiushak.kg

8. www.vb.kg

9. www.kp.kg

10. “konok.kyrgyzmedia.com”

11. www.cars.kg

12. “Tunukradio.kyrgyzmedia.com”

13. Zanoza.kg — ОсОО «Зима»

14. “Акипресс”

15. “Fakt. KG”

16. “Ош Пирим.KG”

17. ОМЦ ” Ак кептер”

18. “Мейки”

19. “Кара-Чий”

20. “СуусамырFM”

21. “Багыт kg”

22. www.zanoza.kg

23. www.sakal.kg

24. www.kaktus.media

25. “K-News”

26. Million.kg

27. www.24.kg

28. “Egemen.kg”

29. “Кабар”

30. “Лимон”(Акипресс)

31. “Тазабек”

32. “Турмуш”

33. “Булбул”

34. Chagylgan.kg

35. “Дем” (http://dem.kg/)

36. “BIA.kg “

37. “orok.kyrgyzmedia.com”

38. www.narynaiyp.com

39. “Фактор.kg”

40. “LADY.kg”

41. www.nurnews.kg.

42. INTER.KG

43. “Кабар 24”

44. “Саясат.kg”

45. “Барометр.kg”

46. “Авторитет.kg”

47. НТС

48. “Кыргыз Туусу”

49. “Акчабар”

50. “Саресеп”

51. Zaman.kg

52. www.pk.kg

53. www.kaganat.kg

54. Kyrgyztoday.kg

55. TUZ. kg

56. “Alakan.hostenko.com”

57. “Азияпресс”

58. “teznews.kg”

https://shailoo.gov.kg/ru/smi_gmk/Informirovanie_Shayloochulardy_maalymdar_kyluu/Informirovan-311/