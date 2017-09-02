«Сентябрь» будет вещать в интернете как «Жалбырак ТВ»

Телеканал «Сентябрь» прекратил свое вещание 28 августа по решению суда. Однако он продолжит работу в интернете под новым названием «Жалбырак ТВ».

Руководитель телеканала «Сентябрь» Кайыргуль Урумканова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что переименование телеканала и перенос вещания на YouTube и в соцсети связан с «давлением властей».

По словам Урумкановой, кабельные и цифровые сети отказались размещать у себя контент телеканала.

«Неделю назад мы уже открыли свой канал на YouTube и поняли, что в основном наша аудитория — это мигранты. Размещение материалов в социальных сетях удобнее для них», — сказала она.

Урумканова считает, что давление на канал началось еще в прошлом году, когда журналистов не пустили на пресс-конференцию президента Алмазбека Атамбаева.

«После этого был дан старт кампании против “Сентября”. Все государственные органы перестали нас аккредитовывать и приглашать на мероприятия», — сказала она.

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь» 22 августа по заявлению Генпрокуратуры, которая нашла в контенте телеканала «экстремистский материал».

Генпрокуратура сочла «экстремистским» материал, который транслировали в Джалал-Абаде на аналоговом формате канала, закрытом в 2016 году.

«Сентябрь» же, по словам Умуркановой, перешел на цифровой формат вещания в том же 2016 году и не имеет к закрытому каналу никакого отношения.

По данным Генпрокуратуры, телеканал транслировал выступление экс-главы Ошского УВД Абдылды Капарова, который в эфире заявил о том, что в Кыргызстане «неприемлемо поведение, когда развевают узбекские флаги и слушают узбекский гимн».

Капаров говорил о праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию средней школы в Ошской области, во время которых жители прослушали гимн Узбекистана, а также размахивали узбекскими флагами.

Позже Капарова осудили на 4 года за попытку разжигания межнациональной розни, но свою вину он так и не признал.

Телеканал «Сентябрь» вещал в Кыргызстане полтора года. С 1 апреля 2016 года телеканал начал вещать в Бишкеке и Чуйской области, в течение нескольких месяцев транслировался уже по всей стране.

Телеканал связан с оппозиционером Омурбеком Текебаевым, который до ареста был одним из главных критиков Атамбаева. Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Суд применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

https://kloop.kg/blog/2017/08/28/sentyabr-budet-veshhat-v-internete-kak-zhalbyrak-tv/