Семинар по работе с данными и цифровой безопасности (Центральная Азия)

Заинтересованные журналисты в числе других специалистов могут подать заявки на участие в этом семинаре.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в сотрудничестве с Центрально-Азиатской молодежной сетью (CAYN) проводит семинар «Диалог. Данные. Цифровая безопасность», который пройдет 25-27 июня в Алматы, Казахстан.

Участники должны владеть русским и английским языками – занятия будут проходить на обоих языках.

Организаторы оплачивают участникам расходы, связанные с программой.

Заявки принимаются до 25 мая.

Подать заявку

IjNet