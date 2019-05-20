Семинар по работе с данными и цифровой безопасности (Центральная Азия)

Понедельник Май 20th, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
Заинтересованные журналисты в числе других специалистов могут подать заявки на участие в этом семинаре.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в сотрудничестве с Центрально-Азиатской молодежной сетью (CAYN) проводит семинар «Диалог. Данные. Цифровая безопасность», который пройдет 25-27 июня в Алматы, Казахстан.
Участники должны владеть русским и английским языками – занятия будут проходить на обоих языках.
Организаторы оплачивают участникам расходы, связанные с программой.
Заявки принимаются до 25 мая.