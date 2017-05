(Кыргызча) Санарип жетпеген айылдарга атайын жабдуу орнотула баштады

Извините, для данной страницы нет перевода на Русский язык For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кыргызстанга автоматтык санарип ретрансляторлордун алгачкы партиясы келди. Бул тууралуу бүгүн өкмөттөн кабарлашты.

Тогуз ретранслятор Чүй, Ысык-Көл жана Ош облустарында орнотулат. Жалпысынан мындай жабдууну санарип телекөрсөтүү сигналдары жетпеген 326 айылга өткөрүү пландалууда.

Быйыл 15-майда Кыргызстанда аналог телекөрсөтүү өчүрүлүп, өлкө толугу бойдон санарипке өтөрү пландалууда. Бирок аталган 326 айылда аналог сигналдары тиешелүү жабдуу орнотулуп бүткөнгө чейин сакталып турат.

Азаттык