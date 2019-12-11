Сайт Kyrgyztoday обжаловал решение по иску экс-спикера Ахматбека Келдибекова в Бишкекском горсуде.

Напомним, бывший чиновник в Первомайском районном суде столицы выиграл иск против интернет-издания. Экс депутат ЖК посчитал, что Kyrgyztoday оскорбил назвав его коррупционером. Он требовал опровержения и 1 миллион сомов в качестве морального ущерба. Однако суд частично удовлетворил требование истца. Kyrgyztoday обязан снять унижающие честь и достоинство Ахматбека Келдибекова статьи, дать опровержение и выплатить 30 тысяч сомов в качестве компенсации.

По словам адвоката истца Гули Рыскуловой, в ходе судебного разбирательства во второй инстанции решится вопрос, намерен ли Ахматбек Келдибеков отозвать материальные претензии. Она отметила, что журналисты так и не опубликовали опровержение и не сняли с сайта публикации, ставшие предметом судебного разбирательства.

Главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев в интервью ОО «Журналисты» сообщал, что редакция не планирует давать опровержение и собирается судиться с экс- спикером.

«Когда-то в 2014 году, во время атамбаевского режима мы защищали Келдибекова. А теперь мы с ним судимся. Мы будем бороться дальше и, если нужно дойдем до Верховного суда», — сказал руководитель интернет-издания.

«Благодаря юристам Института Медиа Полиси и правовой клиники «Адилет» мы отстаиваем свои права. Мы действовали в рамках закона: написали, что он обвинен в коррупции. Но Келдибеков указывает, что его не обвиняли по статье коррупция, а факту злоупотребления. Но статью просто переквалифицировали», — отмечает главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек.