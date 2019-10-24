Режиссер Ырыс Окенова не исключает досудебного решения своей претензии к радио «Азаттык»

Постановщик телесериала «Акшоола» подала иск в Ленинский районный суд Бишкека против радио «Азаттык». Она требует от этого СМИ извинения и опровержение информации, о том, что на съемки сериала были потрачены 250 тысяч долларов США.

В интервью ОО «Журналисты» Ырыс Окенова призналась, что после выхода материала в этом СМИ возникли вопросы у гендиректора КТРК Жайнака Усена уулу (на этом канале вышел телесериал). Он предъявил ей материальные претензии, мол, где остальные деньги, если бюджет телесериала в 10 раз меньше. По ее словам, никаких профессиональных разбирательств с участием финансового директора, юристов, бухгалтера не было. Ее просто начали подозревать в растрате средств. Из-за последовавших после этого скандала она пострадала морально и ей пришлось написать заявление и уйти из КТРК.

По словам Океновой, после выхода материала она позвонила автору, журналисту «Азаттыка» Альбине Сулаймановой. «Перед выходом статьи она могла позвонить мне, уточнить сумму. Она работала у нас, все мои контакты у нее были», — говорит режиссер. Как говорит Окенова? журналистка в свое оправдание сказала, что просто перевела с текста на русском языке.

«Когда-то я давала интервью программе «Настоящее время», который выходит на «Азаттыке». Окончательный вариант этого интервью я не видела. Но в интервью на русском языке я не говорила о финансировании телесериала. По словам журналистки, руководство поручило ей перевести статью и дать ее на кыргызском. И вот кыргызский вариант статьи вызвал такой большой ажиотаж», — говорит режиссер.

Постановщик Окенова говорит, что иск будет дополняться и возможно «Азаттыку» будут предъявлены и материальные претензии.

Но режиссер Окенова не исключает, что подаст жалобу в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, чтобы решит этот вопрос в досудебном порядке.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек