Режим чрезвычайной ситуации введен в Кыргызстане с 22 марта 2020 года

Решение принято Правительством КР в соответствии с предложением Совета безопасности Кыргызской Республики.

№1. Въезд и выезд из города/села/район

Ограничен. На основных автодорогах будут установлены блокпосты.

Настоятельно рекомендуется не покидать свои дома, однако при обоснованных причинах пропуск будет беспрепятственным. Никаких спецпропусков не будет. Беспрепятственно пропускать через блокпосты будут только спецмашины (вывоз мусора, инкассаторы) и транспорт, осуществляющий грузовые и транзитные перевозки, доставку продовольствия, товаров народного потребления, лекарств, предметов первой необходимости.

Работающим в городах, но живущих за пределами, рекомендовано на время карантина работать дистанционно либо заниматься домашними делами. В город их пускать не будут.

Все особые случаи штабы органов местного самоуправления будут рассматривать в индивидуальном порядке.

№2. Работа

Работодателям, чьи объекты не попадают под запреты, рекомендовано перейти на дистанционный режим либо сократить число работающих сотрудников.

№3. Образование

Детские сады закрыты. Как государственные, так и частные.

Школьники на каникулах до 8 апреля. Учебный период не будет продлеваться на летний период, так как Минобрнауки организовывает дистанционное обучение на IV четверть для школьников. На сайте www.edu.gov.kg будет запущен портал для учеников 1-11 классов, где они смогут посмотреть тесты, учебные материалы для подкрепления полученного материала. Для выпускных экзаменов и ОРТ будет представлен альтернативный метод.

Студенты вузов и колледжей будут на онлайн-обучении. Иногородние студенты, которые не смогли уехать домой, могут остаться в общежитиях.

№4. Здоровье

Больницы, поликлиники, амбулатории и ветеринарные клиники будут работать в обычном режиме. Напоминаем, что если вы себя плохо чувствуете, не нужно идти в больницу, созвонитесь по горячей линии (112, 103, 118), либо по горячим линиям медицинских служб на местах.

№5. Можно ли выходить на улицу?

Передвижение людей внутри села и города не ограничивается. Однако всем настоятельно рекомендуется быть дома. Только так можно остановить распространение вируса.

№6. Общественный транспорт

С 22 марта будет ограничено движение общественного транспорта в г. Бишкек, работа большинства маршрутных такси будет временно приостановлена. Отдельные автобусные и троллейбусные линии будут работать.

С 22 марта до окончания режима ЧП оплата за парковки для личного транспорта не взимается.

№7. Торговля

Торгово-развлекательные центры закрыты на карантин. При этом в условиях режима ЧС продуктовые магазины и аптеки будут работать в обычном режиме. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и доставку. Временно закрываются непродовольственные рынки, спортзалы, бассейны, салоны красоты, СПА.

№8. Госуслуги

Предприятия крайне критической государственной и коммунальной инфраструктуры (электрические, газовые, тепловые сети и пр.) продолжат работу.

Государственные и муниципальные учреждения ограничат прием граждан. Сотрудники муниципальных служб, в том числе контролеры коммунальных служб приостановят обход абонентов.

№9. Банки

Большинство открыты, но часть отделений переходит на сокращенный день или будут закрыты. Рекомендуется по возможности пользоваться онлайн-банкингом и использовать банкоматы.

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