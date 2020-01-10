Редактор сайта FactCheck.kg Болот Темиров связывает нападение на него с профессиональной деятельностью

ГУВД Бишкека зарегистрировало в ЕРПП материалы по факту избиения главного редактора информационного портала FactCheck.kg Болота Темирова по статье 201 «грабеж» УК КР.

«Дело открыто по факту грабежа и в РОВД у меня спрашивали, почему я считаю, что нападение связано с журналистской деятельностью? Отвечаю. Во-первых, неизвестные за день до нападения пытались у соседей узнать, где находится офис FactCheck. То есть для того, чтобы украсть телефон люди не будут дожидаться с 9 утра до 12:40 дня (ну, если только не хотели завладеть именно моим телефоном). Во-вторых, избиение проходило молча… то есть никаких команд типа «карманы посмотри…» или «все, телефон у нас, нужно сматываться». В-третьих, со мной был ноутбук. Они его не забрали, и ничего ценного их не интересовало», — написал он в соцсетях.

Напомним, что редакция FactCheck.kg не раз публиковала расследования о коррупции в госорганах, разоблачала фейковые аккаунты, проверяла на достоверность публикации. Недавно из-за материала о тратах жены экс-заместителя главы Таможенной службы Раима Матраимова на сайт совершили массированную хакерскую атаку.

Медийное сообщество Кыргызстана выступило с осуждением нападения на Болота Темирова. «Это нападение мы считаем демонстративным актом для устрашения нашего коллеги, который занимается журналистскими расследованиями в Кыргызстане», — написано в заявлении, под которым подписались многие журналистские организации и известные работники СМИ.

Кроме того, нападение на журналиста осудило посольство США в КР. Международный комитет по защите журналистов призвал Кыргызстан активнее защищать СМИ. Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов заявил, что инцидент с главным редактором сайта Factcheck.kg Болотом Темировым должен тщательным образом расследоваться. Руководитель пресс-службы президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева сказала, что избиение любого гражданина, независимо от его деятельности, недопустимо.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек