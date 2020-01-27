Редактор сайта Чындык.кг Турсунбек Бейшенбеков продолжает свою журналистскую деятельность

Об этом ОО «Журналисты» сообщил наш коллега. Напомним, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Как сообщил журналист, мера пресечения была избрана вечером 20 января. Журналист отметил, что не может рассказать подробности дела из-за тайны следствия.

«Если все будет в рамках закона, то я буду оправдан. Я не согласен с обвинениями, которые мне выдвигают», — сказал журналистам Т.Бейшенбеков.

По его словам, он продолжает работать на сайте. Только он не может покидать черту города. Это накладывают определенные ограничения в его профессиональной деятельности – он не может выехать за пределы столицы для создания репортажей или встреч с респондентами.

Напомним, Т.Бейшенбекова подозревают в соучастии в злоупотреблении должностным положением (ст. 320 УК КР), а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ст. 344 УК КР).

16 января Т.Бейшенбеков уже был на допросе в Военной прокуратуре. Тогда он сообщил, что провел там около полутора часов, но не уточнил, в рамках какого дела был вызван в надзорный орган.

20 января его повторно вызвали на допрос в Военную прокуратуру, после чего водворили в изолятор временного содержания.

Дело против журналиста связано с критическими публикациями интернет-издания в адрес вице-премьер-министра Жениша Разакова, к которым может быть причастен бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов. По информации СМИ, К.Асанов передал Т.Бейшенбекову объяснительную записку вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам.

Заместитель министра внутренних дел К.Асанов был уволен 13 августа с формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции» в ходе событий в Кой-Таше. Позже Военная прокуратура начала расследование. К.Асанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Он тоже помещен под домашний арест.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек