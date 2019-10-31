Районный суд обязал «Азия Ньюс» выплатить 1 млн. сом министру внутренних дел

Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение, обязывающее «Азия Ньюс» выплатить 1 млн. сомов министру внутренних дел Кашкару Жунушалиеву. Об это сообщила газета в своем номере за 31 октября.

Напомним министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении газеты «Азия-Ньюс». Адвокат главы МВД Динара Аширалиева, рассказала журналистам, что причиной послужили «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в номерах газеты за 25 апреля и 16 мая 2019 года. К.Джунушалиев требовал с газеты выплаты 5 млн. сомов.

Ранее главный редактор «Азии-Ньюс» Асланбек Сартбаев прокомментировал эту ситуацию, говоря, что данные материалы не были оскорбительными.

«Джунушалиев пугает судей седьмым отделом, который занимается прослушкой. Мы сделали коллаж на Кашкара Джунушалиева с вопросом “Кашкар — крыса?” Это вопрос, там не было утверждения, что он крыса», — отмечал А.Сартбаев.

И до этого руководители МВД подавали иски против «Азии-Ньюс». Ранее с издания требовал 10 миллион сомов экс-заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров, который позже отозвал свой иск.

В настоящее время в суде находятся еще несколько дел против газеты. На газету в суд подал также глава 7-го управления МВД Бакыт Матмусаев. Он пожаловался на статью в номере «Азия Ньюс» от 16 апреля. Б.Матмусаев требует с газеты 5 млн. сомов.

Также сообщалось, что газету подал в суд и вице-премьер министр Жениш Разаков. Чиновник оценил ущерб своей чести и репутации в 10 млн. сомов.