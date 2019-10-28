Радио «Азаттык» готова дать слово режиссеру Ырыс Океновой, которая подала на них в суд

Руководитель «Азаттыка» Айзада Касмалиева в интервью ОО «Журналисты» сообщила, что готовы предоставить слово режиссеру Ырыс Океновой, которая подала на них в суд.

Напомним, что режиссер телесериала «Акшоола» Ырыс Окенова подала иск к «Азаттыку» в Ленинский районный суд. По ее словам, издание опубликовало материал, в котором сообщалось, что на съемки этого сериала было потрачено 250 тысяч долларов. А в реальности расходы были меньше в разы.

Руководитель «Азаттыка» Айзада Касмалиева сообщила, что журналист издания уточняла у бывшего главы КТРК Илима Карыпбекова, во сколько обошелся сериал.

«Журналист в переписке уточняла вопрос финансирования фильма с бывшим гендиректором ОТРК и продюсером телесериала Илимом Карыпбековым. Он проигнорировал вопрос. Глава редакционной коллегии ОТРК Алмаз Касымалиев заявил, что не владеет такой информацией», — говорит А.Касмалиева.

Никто из администрации КТРК до сих пор не озвучил журналистам издания подробности финансирования проекта.

По словам Касмалиевой, сумму в 250 тысяч долларов озвучивали другие активисты и журналистка радио не подавала это как достоверную информацию. Кроме того, после выхода материала никто не обращался главе «Азаттыка» по поводу неточностей в этом материале.

Глава «Азаттыка» сообщила, что из-за возникшего спора из материала убрали строку о бюджете. «Если режиссер сериала хочет озвучить нам достоверную информацию о бюджете сериала, мы готовы предоставить ей микрофон», — говорит она.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек