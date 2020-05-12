Против оппозиционного телеканала «Апрель» провели провокацию

В соцсетях и мессенджерах от имени канала «Апрель» распространялись призывы выйти на незаконный митинг и «принять кардинальные меры». Руководство канала оценило это как провокацию против них.

«Официально заявляем, что провокационные призывы, распространяемые в настоящее время от имени телеканала «Апрель» в социальных сетях являются нелепым и возмутительным фейком. Телеканал «Апрель», хотя и является оппозиционным СМИ и нередко критикует и будет критиковать власти, однако последовательно выступает за соблюдение законности и порядка во всех сферах жизни», — заявил руководитель канала Дмитрий Ложников.

По информации журналистов, в нынешнее тяжелое для народа и государства время, телеканал «Апрель» вместе с другими СМИ оказывает посильную помощь властям в распространении официальной информации от штаба, комендатур и других госорганов, борется с дезинформацией, слухами и фейками, развенчивает вредоносные мифы, оказывает информационную поддержку гуманитарным общественным инициативам.

Как говорят на канале, сейчас Кыргызстану нужны мир и стабильность. Всем политическим и общественным силам, средствам массовой информации и гражданскому обществу нужно объединить усилия для преодоления тяжелейшего экономического кризиса и его последствий.

«Еще раз подчеркиваем — от имени телеканала «Апрель» могут звучать только призывы к соблюдению закона, благоразумию, здравому смыслу, честности и сохранению единства народа и нашей общей страны – Кыргызстана», — добавил гендиректор канала Д.Ложников.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек