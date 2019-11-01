Против безнаказанности, за свободу выражения!

Можете ли вы представить мир, где нет безнаказанности, где каждый может свободно осуществлять свое право на свободу выражения и информации, иметь доступ к информации, собирать и распространять идеи и информацию любым способом по своему выбору, без страха?

Мы представляем.

Анни Гейм, Исполнительный директор IFEX

В этот Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов важно признать существенную связь между правом на свободу выражения и правом на информацию. Когда любое из этих прав подвергается нападкам, журналисты очень часто становятся мишенями, а все мы в конечном итоге – жертвами.

Две недели назад Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы объявить 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации. Это значительная победа свершилась спустя десятилетия постоянного адвокаси со стороны многочисленных групп гражданского общества, включая многих членов сети IFEX из стран Африки.

Некоторые люди – вероятнее всего, те, кто не участвовал в борьбе за продвижение и защиту свободы выражения – могут пожать плечами, услышав информацию о новом Дне ООН. Однако они должны дважды подумать о нём, поскольку наше право на информацию неотделимо от нашего права на свободу выражения, и оба эти права все чаще подвергаются нападкам.

Угрозы информации приходят во многих формах – начиная от aтак на журналистов, намеренной дезинформации и заканчивая созданием препятствий для выхода газет . И все это имеет далеко идущие последствия: лишение людей информации, в которой они нуждаются, чтобы решать интересующие их проблемы, усугубление политической поляризации и подрыв демократии.

Давайте обратимся к недавнему, вызвавшему большой резонанс, примеру силы выражения и его зависимости от доступа к информации.

В прошлом месяце около 6 миллионов человек вышли на улицы , реагируя на критическую проблему изменения климата. И когда они шли, креативность их протестов вдохновила многих; эти протесты явились выражением в действии, подкрепленным фактами.

Шведский экологический активист Грета Тунберг умоляла нас «прислушаться к ученым», но что будет происходить, если голоса, к которым нам необходимо прислушаться, будут заглушены, прямо или косвенно?

Голоса могут заставить замолчать с помощью цензуры или «утопить» их в море дезинформации. Но во все большем количестве случаев тактика, применяемая для того чтобы заставить замолчать – убийство. Убийство без последствий. Убийство без наказания.

Результаты комплексного исследования, опубликованные в августе 2019 года, показали, что количество убийств активистов-экологов удвоилось за последние 15 лет. В 90% этих случаев никто не был осужден – шокирующий уровень безнаказанности, который сопровождает и случаи убийств журналистов.

Мы отмечаем очередной Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и не сможем задвинуть мысли об этой смертельной форме цензуры в глубину нашего подсознания.

Составленный ЮНЕСКО список журналистов, убитых по всему миру с 2006 года, насчитывающий тысячу имен, является отрезвляющим напоминанием. Количество убитых женщин-журналистов также возросло; женщины-журналисты сталкиваются с увеличивающимся количеством атак по гендерному принципу.

Из 207 журналистов, убитых в период с января 2017 года по июнь 2019 года, более половины сообщали об организованной преступности, местной политике и коррупции.

Их лишили права на свободу выражения, навсегда – с целью помешать им распространять информацию.

Каждый раз, когда подобные преступления остаются безнаказанными – это служит ободрением для других. А те, кто будет заниматься распространением информации в общественных интересах, справедливо озаботятся вопросом – стоит ли это моей жизни? Стоит ли подвергать риску мою семью? И если они решат, что не стоит, кто может их в этом винить? Последствия безнаказанности бесконечны.

Вот почему в течение около восьми лет Сеть IFEX проводит кампанию за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов и всех тех, кто осуществляет свое право на свободу выражения.

Это не та работа, которая приводит к быстрым успехам. Как говорится, это марафон, а не спринт. Деятельность не заканчивается нахождением преступников; государства должны нести ответственность за то, что они допускают или поощряют атмосферу безнаказанности, в которой процветают подобные преступления.

Мы дорожим каждой победой, большой и маленькой. Хорошей новостью является то, что в IFEX мы применяем творческие, совместные и мощные новые стратегии и видим ощутимый прогресс.

За последний год мы наконец узнали правду об убийстве журналиста Дейды Хайдары (Deyda Hydara) в 2004 году в Гамбии; о знаковом решении Межамериканского суда по правам человека, признавшего правительство Колумбии виновным в убийстве в 1998 году Нельсона Карвахала Карвахала (Nelson Carvajal Carvajal) и историческом решении Межамериканской комиссии передать в суд дело о жестоком нападении в мае 2000 года на журналиста-расследователя Джинет Бедойю Лиму (Jineth Bedoya Lima), которое чуть не лишило ее жизни.

Всего две недели назад мы приветствовали решение Кыргызстана о возобновлении расследования дела 12-летней давности об убийстве журналиста Алишера Саипова; решение, которое стало результатом постоянного давления со стороны IFEX и его членов в Кыргызстане – Института Медиа Полиси и Общественного объединения «Журналисты».

Только представьте себе, что сроки расследования по вышеназванным случаям в совокупности составляют 66 лет безнаказанности.

Те, кто виноват в насильственных действиях против журналистов или готовится их совершить, должны услышать то, что мы говорим громко и ясно: не думайте, что за давностью преступлений внимание всего мира к ним ослаблено и вы остались безнаказанными. Нет! Те, кто привержен борьбе с безнаказанностью, настойчивы! Мы не сдаемся! Поэтому спокойной жизни вам не будет!

Мы считаем, что культура безнаказанности вокруг атак на журналистов представляет собой одну из самых серьезных угроз свободе выражения по всему миру. Прогресс, которого мы достигли в борьбе с безнаказанностью, был бы невозможен без стойкости, настойчивости и упорства тех, кто борется.

Мы должны использовать свободу выражения для того чтобы защитить ее! Мы должны использовать ее, чтобы прекратить преступления против журналистов и положить конец безнаказанности!

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается один раз в год, но важная работа, связанная с этим, продолжается в течение всего года. Я приглашаю вас посмотреть это короткое видео и вдохновиться растущим количеством путей, с помощью которых люди по всему миру ведут борьбу с безнаказанностью и обеспечивают больше безопасности для журналистов.