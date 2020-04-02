Продлен срок проведения Второго республиканского конкурса карикатур «Свобода слова глазами карикатуриста»

Общественное объединение «Журналисты» и Фонд «Сорос-Кыргызстан» в связи с чрезвычайным положением по коронавирусу в Кыргызстане продлевают срок проведения Второго республиканского конкурс карикатур «Свобода слова глазами карикатуриста», приуроченного Всемирному дню свободы прессы 3 мая.

Основная цель конкурса:

Привлечение внимания общества к проблемам свободы слова в КР.

Основные задачи конкурса:

Через карикатуры показать существующие проблемы в области свободы слова в КР;

Оказать содействие развитию искусства карикатуры в КР;

Участники конкурса:

В конкурсе может участвовать широкий круг авторов — профессиональные художники, художники-любители, студенты творческих специальностей и учащиеся художественных школ и студий, а также все желающие, кто не равнодушен к жанру карикатуры. Работы будут приниматься только от граждан Кыргызской Республики.

Карикатуры оцениваются по следующим критериям:

Соответствие тематике конкурса;

Оригинальный подход;

Качество исполнения работы.

Требования к работам:

Работы могут быть выполнены на бумаге или картоне, формат А4, в любой графической или живописной технике;

Работы также могут быть выполнены в цифровом формате (jpg, png или pdf, ширина и высота не меньше 1280х720p);

Представляя работы на Конкурс, авторы или их законные представители соглашаются на обработку персональных данных участников Конкурса, а также разрешают организаторам Конкурса и СМИ КР безвозмездно воспроизводить их копии авторских работ для публикации на электронных ресурсах, в печатных изданиях и других источниках информации (с указанием автора и название конкурса) без дополнительных согласований и вознаграждений.

Награждение:

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами (суммы указаны с учетом налогов).

1 место – 30 000 сомов;

2 место – 25 000 сомов;

3 место – 20 000 сомов;

2 поощрительных приза – по 10 000 сомов.

Порядок проведения:

Конкурс проходит в два этапа:

1 этап: с 10 февраля по 15 мая 2020 года включительно — предпочтительно по эл. почтам journalist.kg@gmail.com и elvira.zhekeeva@gmail.com с пометкой «Конкурс карикатур». В случае снятия чрезвычайного положения, то и по адресу: 720021, г.Бишкек, ул. Ибраимова, 115, 2-этаж, каб. №10.

Каждое произведение должно сопровождаться следующей информацией:

ФИО и профессиональный статус автора;

контактные данные;

название работы;

год создания;

сведения о материале и технике;

описание основной идеи.

От каждого автора принимается не более 5 работ.

2 этап: 18-25 мая 2020 года — определение победителей.

Все работы, присланные на конкурс, будут публиковаться на сайте «Карикатура» (karikatura.journalist.kg), а также сайтах медиа-партнеров: «Азаттык Медиа» (www.azattyk.org), «Кактус Медиа» (kaktus.media), «ПолитКлиника» (pk.kg), «Т-Медиа» (t-media.kg).

Победителей определит Жюри, в состав которого войдут представители медиаорганизаций, СМИ и профессиональные художники.

Победители будут названы на открытии выставки карикатур участников конкурса в Бишкеке. В этот же день для всех желающих также будут организованы мастер-классы профессиональных карикатуристов. О дате открытия выставки будет сообщено дополнительно.

По дополнительным вопросам просим обращаться по номерам:

+ 996 (312) 29-94-52, + 996 (550) 28-18-99, + 996 (777) 45-10-83, +996 (555) 935-223

или по почте: journalist.kg@gmail.com, elvira.zhekeeva@gmail.com