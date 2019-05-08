Пресс-служба прокомментировала «запрет» на фото президента и съемку с дронов

Отдел информационной политики аппарата президента прокомментировал Kaktus.media появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы завтрашнее мероприятие — «Бессмертный полк» — с участием президента КР пройдет без съемок СМИ.

«Такое широкомасштабное мероприятие, как «Бессмертный полк», не может пройти без участия СМИ», — отметили в пресс-службе главы государства.

Ранее Бишкекский горкенеш опубликовал информацию о том, что во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая категорически нельзя снимать президента Сооронбая Жээнбекова. Кроме того, БГК запретил использование дронов.

В пресс-службе отметили, что фотографировать никто не запрещал, потому что это большое общественное мероприятие и наличие прессы — это нормально.

«Запрета от пресс-службы президента не было. Что касается дронов, то они будут использоваться для эфиров КТРК. Сейчас идет прогон-репетиция, определяется, где будет место прессы, а также решается, что будет с дронами», — отметила руководитель пресс-службы Толгонай Стамалиева.

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