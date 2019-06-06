Премьер-министр рассмотрит поведение полпредставителя правительства в Чуйской области

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассмотрит поведение полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова нагрубившего журналистам.

Напомним, во время конфликта в селе Орок Т.Абдраимов отказался отвечать на вопросы журналистки, заявив, что ее лицо ему не нравится. Он хотел давал комментарий только государственному каналу «Ала-Тоо-24».

Сегодня сотрудники нескольких СМИ собрались у здания полпредства, чтобы потребовать отставки Туйгунаалы Абдраимова. Журналисты поднялись в кабинет полпреда, чтобы поговорить с ним. Полпред был на рабочем месте, но встречаться с прессой отказался и заперся у себя в кабинете. Сотрудники СМИ простояли под дверьми около 20 минут, но полпред так и не вышел.

Позже Туйгунаалы Абдраимов все-таки встретился с журналистами в актовом зале представительства.

Но чиновник отказался извиняться перед журналистом. «Как она спросила, так я и ответил», — прокомментировал свое поведение Туйгунаалы Абдраимов. Кроме того, он сказал, что требования о его отставке – это провокация.

Представители СМИ требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять меры к чиновнику и снять его с должности.

«Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сожалеет по поводу ситуации с чиновником такого ранга и журналистом, так как подобный инцидент бросает тень на всю исполнительную ветвь власти», — отметил пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев.

Он добавил, что глава правительства всегда требует от руководителей государственных органов открытой и прозрачной работы. Премьер всегда подчеркивает, что только таким образом можно добиться повышения уровня доверия граждан к власти и к принимаемым государством решениям.

«Особенно это касается вопросов взаимодействия с представителями журналистского сообщества, которые всегда обращают внимание на самые актуальные вопросы в обществе. В связи с этим после изучения всех обстоятельств инцидента Мухаммедкалый Абылгазиев рассмотрит вопрос о даче оценки действиям Туйгунаалы Абдраимова», — добавил он.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек