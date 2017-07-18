Правовая клиника «Адилет» проведет семинар для СМИ по выборам

Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет» в рамках реализации проекта «Инициативы гражданского общества по реформе избирательной системы в Кыргызстане», реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза, проводит семинар для представителей средств массовой информации (онлайн- и оффлайн-изданий, ТВ и радио) на тему:

«Информационное обеспечение выборов и предвыборная агитация в средствах массовой информации».

Избирательная правовая система представляет собой сложный свод законов. Многие участники избирательного процесса не всегда в полной мере владеют актуальной информацией, особенно учитывая постоянное развитие избирательного законодательства.

В рамках семинара журналистам представят актуальную информацию с целью просвещения сотрудников СМИ и поддержки прозрачного, всеобъемлющего и эффективного избирательного процесса, особенно в преддверии президентских выборов.

Для участия приглашаются сотрудники новостных агентств, онлайн-изданий, ТВ и радио, деятельность которых непосредственно связана с освещением выборов.

Место проведения семинара: конференц-зал отеля Golden Tulip Bishkek.

Дата и время проведения: с 9.00 до 17.00 26 июля 2017 года.

Адрес: г. Бишкек, ул. Исанова, 37 (между ул. Московской и Токтогула).

Подать заявку для участия в семинаре можно заранее, уведомив организаторов и направив ФИО и контактные телефоны участников по электронному адресу b.djoldoshalieva@gmail.com.

За дополнительной информацией вы можете обратиться к Чолпон Бабалиевой по тел. 0 (701) 39-22-28 и Бермет Джолдошалиевой по тел.: 0 (702) 02-83-05 и 0 (312) 39-22-95.