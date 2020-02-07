Пятница Февраль 7th, 2020
Рубрика: Новости
Фонд «Сорос – Кыргызстан» объявляет о начале приема проектных предложений от СМИ, онлайн изданий, продакшн студий и независимых авторов на конкурс «Поддержка медиа инициатив по социально значимым темам с использованием новых подходов и платформ».
Данный конкурс малых грантов проводится среди СМИ, активистов, блогеров, независимых журналистов, творческих коллективов.
В рамках конкурса ожидается, что в СМИ и на других информационных площадках появится больше качественного контента c целью развития общественного дискурса на социально значимые темы.
Форматы могут быть представлены в виде расследований, документальных, анимационных фильмов, специальных репортажей, дата-материалов, серий программ, лонгридов, мультимедийных проектов, подкастов, ток-шоу, контентных проектов с использованием Youtube и других платформ.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с описанием модели и формата медиа материалов, с указанием поднимаемой социально-значимой темы, целевой аудитории, а также предыдущего опыта в медиапроизводстве с описанием команды и участников проекта.
В проектах приветствуются такие темы, как образование, здравоохранение, предпринимательство, решение проблем экологии и городского развития, права человека и гражданское участие, внедрение и развитие новых технологий в Кыргызстане, этническое и культурное многообразие, искусство и культура.
Общий фонд проекта составляет 60 000 долларов США.
Задачи проекта:
* Актуализация социально значимых тем и направлений, которые слабо представлены в медийном поле;
* Развитие креативных подходов в освещении социально значимых тем;
* Повышение потенциала гражданского сектора, СМИ, продакшн-студий, онлайн ресурсов, авторов в создании актуального и качественного контента на значимые для Кыргызстана темы;
* Обязательное размещение произведенного в рамках проекта контента в одном или нескольких СМИ, информационных площадках и социальных сетях.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку
на кыргызском языке: https://forms.gle/XWDsFqhHsjDfaZzQ7
на русском языке: https://forms.gle/Dw2VPPNbjhjaxwwZ8
Заявки принимаются только в электронном виде по вышеуказанным ссылкам на кыргызском или русском языках до 17:00 часов 3 марта 2020 года (включительно).
Самые интересные идеи пройдут во второй этап конкурса, где на питчинг сессии авторы или творческая группа в любой форме в течение пяти минут могут представить свою концепцию, доказав ее актуальность и реалистичность исполнения.
Все прошедшие на питчинг сессию конкурсанты будут оповещены письмом по указанной в заявке электронной почте.
Критериями для оценки заявок станут:
— Портфолио предыдущих работ;
— Глубокое понимание выбранной темы/проблемы;
— Креативность и инновационность;
— Масштабность распространения произведенного медиаконтента;
— Реалистичность выполнения проекта в заявленные сроки при заявленных ресурсах;
— Сотрудничество, вовлечение широкого круга партнеров;
— Использование данных и мультимедийных инструментов;
— Использование нескольких языков;
— Инклюзивность проекта (вовлечение различных групп общества в реализацию проекта);
— Целесообразность и эффективность с точки зрения затрат;
— Четкий план продвижения контента.
Важно: неполный пакет документов, а также заявки, полученные после указанного срока, не принимаются к регистрации и не рассматриваются. Полученные заявки не рецензируются и не возвращаются.
Можно подавать несколько идей от одной организации, автора.
Контактное лицо: Салима Джетыбаева salima@soros.kg