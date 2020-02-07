Фонд «Сорос – Кыргызстан» объявляет о начале приема проектных предложений от СМИ, онлайн изданий, продакшн студий и независимых авторов на конкурс «Поддержка медиа инициатив по социально значимым темам с использованием новых подходов и платформ».

Данный конкурс малых грантов проводится среди СМИ, активистов, блогеров, независимых журналистов, творческих коллективов.

В рамках конкурса ожидается, что в СМИ и на других информационных площадках появится больше качественного контента c целью развития общественного дискурса на социально значимые темы.

Форматы могут быть представлены в виде расследований, документальных, анимационных фильмов, специальных репортажей, дата-материалов, серий программ, лонгридов, мультимедийных проектов, подкастов, ток-шоу, контентных проектов с использованием Youtube и других платформ.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с описанием модели и формата медиа материалов, с указанием поднимаемой социально-значимой темы, целевой аудитории, а также предыдущего опыта в медиапроизводстве с описанием команды и участников проекта.

В проектах приветствуются такие темы, как образование, здравоохранение, предпринимательство, решение проблем экологии и городского развития, права человека и гражданское участие, внедрение и развитие новых технологий в Кыргызстане, этническое и культурное многообразие, искусство и культура.

Общий фонд проекта составляет 60 000 долларов США.

Задачи проекта:

* Актуализация социально значимых тем и направлений, которые слабо представлены в медийном поле;

* Развитие креативных подходов в освещении социально значимых тем;

* Повышение потенциала гражданского сектора, СМИ, продакшн-студий, онлайн ресурсов, авторов в создании актуального и качественного контента на значимые для Кыргызстана темы;

* Обязательное размещение произведенного в рамках проекта контента в одном или нескольких СМИ, информационных площадках и социальных сетях.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку

на кыргызском языке: https://forms.gle/XWDsFqhHsjDfaZzQ7

на русском языке: https://forms.gle/Dw2VPPNbjhjaxwwZ8

Заявки принимаются только в электронном виде по вышеуказанным ссылкам на кыргызском или русском языках до 17:00 часов 3 марта 2020 года (включительно).

Самые интересные идеи пройдут во второй этап конкурса, где на питчинг сессии авторы или творческая группа в любой форме в течение пяти минут могут представить свою концепцию, доказав ее актуальность и реалистичность исполнения.

Все прошедшие на питчинг сессию конкурсанты будут оповещены письмом по указанной в заявке электронной почте.

Критериями для оценки заявок станут:

— Портфолио предыдущих работ;

— Глубокое понимание выбранной темы/проблемы;

— Креативность и инновационность;

— Масштабность распространения произведенного медиаконтента;

— Реалистичность выполнения проекта в заявленные сроки при заявленных ресурсах;

— Сотрудничество, вовлечение широкого круга партнеров;

— Использование данных и мультимедийных инструментов;

— Использование нескольких языков;

— Инклюзивность проекта (вовлечение различных групп общества в реализацию проекта);

— Целесообразность и эффективность с точки зрения затрат;

— Четкий план продвижения контента.

Важно: неполный пакет документов, а также заявки, полученные после указанного срока, не принимаются к регистрации и не рассматриваются. Полученные заявки не рецензируются и не возвращаются.

Можно подавать несколько идей от одной организации, автора.

Контактное лицо: Салима Джетыбаева salima@soros.kg