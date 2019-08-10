По решению суда на имущество «Форума» и «Апрель ТВ» наложен арест

9 августа на имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева наложен арест в рамках досудебного производства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева. Это необходимо для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызстана. Также решением суда наложен арест на имущество ОАО «Медиа Форум» и телевидения «Апрель ТВ», — заявили в ведомстве.

В то же время, как признал 10 августа Департамент информации и массовых коммуникаций Минкультуры, телеканал «Апрель» входит в перечень организаций, исправно исполняющих нормы закона «О телевидении и радиовещании», сообщает KNews. Департамент ссылается на решение судебных органов, которыми «наложен арест на имущество владельца телеканала, который подозревается в совершении тяжких преступлений».

Отметим, что в здании ОАО «Медиа Форум» находятся и ряд других СМИ: «Европа +», «Кыргызстан обондору», «Ретро FM».

10 августа медиа сообщество сделало обращение в адрес Президента КР, в котором они выразили свое категорическое несогласие с этим шагом власти.

«Сегодня мы все ждём справедливого и законного суда над экс-президентом. Однако именно в такое время всем нам нужны абсолютно разные СМИ, зачастую с противоположными позициями на происходящее в стране, чтобы дать обществу спектр мнений, чтобы наш мудрый народ смог составить свою оценку на все, что важно для нашей страны», — говорится в обращении.

По мнению подписавших под обращением, сегодня нет острой необходимости арестовывать имущество «Апреля», поскольку обвиняемый находится под стражей в СИЗО ГКНБ. «Телеканалу не предъявлены обвинения в нарушении законов КР. Во время политического кризиса «Апрель» был одним из немногих телеканалов, оперативно освещавших события в стране. Считаем меру пресечения с арестом имущества телеканала и приостановлением его деятельности — чрезмерной и неоправданной, а в соответствие с Конституцией любые отграничения должны отвечать законной цели и быть им соразмерными. В этой связи мы требуем снятия ареста и возобновления вещания телеканала», — говорится в обращении.