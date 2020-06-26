Письмо Президенту КР в связи с принятием закона «О манипулировании информацией»

Президенту КР

С.Ш.Жээнбекову

Мы, граждане КР, призываем Вас воспользоваться своим конституционным правом и возвратить с возражениями в Жогорку Кенеш закон «О манипулировании информацией», принятый депутатами 25 июня 2020 года с многочисленными грубейшими нарушениями собственного регламента.

Кыргызская Республика – это суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное, социальное государство, в котором не могут действовать отменяющие и умаляющие права и свободы граждан законы, противоречащие Основному закону страны. Своим решением Жогорку Кенеш проигнорировал свою основную функцию — представлять и защищать интересы своих избирателей, которые публично и громогласно выразили свое абсолютное несогласие с данным законопроектом. В этой связи мы обращаемся к Вам воспользоваться своей конституционным полномочием и возвратить данный закон в Жогорку Кенеш по следующим причинам:

Данный закон наносит вред развитию свободы слова и СМИ в Кыргызстане и предотвращению коррупции в нашей стране, так как написан намеренно невнятно для его произвольного и выборочного применения против любого критического мнения и слова. Мы убеждены, что этот закон принят с тем, чтобы ограничить свободу слова в Кыргызстане, усилить давление на альтернативное мнение и свести на нет деятельность СМИ по борьбе с коррупцией. При этом по ряду причин затраты времени и ресурсов на создание этого документа совершенно бесполезны, так как по ряду причин закон неисполним. Более того, этот абсурдный и бессвязный закон принят с многочисленными нарушениями Регламента Жогорку Кенеша. Так, ст. 55 гласит, что между чтениями законопроекта должно пройти не менее 10 дней. Тем не менее, парламентский комитет по социальной политике спустя всего лишь четыре дня после первого чтения на пленарном заседании по данному законопроекту проводит второе и третье чтения в одном. Этот же метод «проведение двух чтений в одном» был применен на пленарном заседании. Таким образом, такая организационно-правовая форма рассмотрения законопроекта Жогорку Кенешем как три чтения законопроекта была депутатами проигнорирована при принятии данного законопроекта. В добавлении к этому в нарушении ч.3 ст. 84 и ч.4 ст. 85 Регламента, которые гласят, что «депутат лично осуществляет свое право на голосование», и запрещается «передавать право голоса другому депутату», в практически пустом помещении бегали несколько депутатов и нажимали кнопки за других. Такое отношение самих законодателей к законотворческому процессу крайне отрицательно влияет на восприятие гражданами любых решений в парламенте. Принятый в подобном режиме закон не может считаться легитимным и, соответственно, его соблюдение и исполнение будут игнорироваться. В части 2 статьи 5 проекта закона предусматривается обязанность владельцев страницы сайта (в том числе пользователей социальных сетей) публиковать свои персональные данные. Данное обстоятельство является прямым нарушением общепризнанного права на анонимность в сети Интернет. При этом, данная норма не исполнима. Интернет – глобальная сеть и сайты создаются ежедневно в различных государствах. Невозможно обязать администратора Фейсбук или Инстаграм, не находящегося на территории Кыргызстана, исполнить противоречащие международным подходам нормы права кыргызского закона. Статьей 7 проекта закона предусматривается, что лицо, получившее решение уполномоченного органа обязано в течение 24 часов прекратить распространение информации. При этом данный механизм предусматривает как минимум 4-5 месячный срок на судебные тяжбы по доказыванию, что информация соответствует действительности и решение уполномоченного органа ошибочно. Такой механизм не обеспечивает конституционное право каждого на свободу слова, а наоборот подавляет права человека. В первом абзаце статьи 7 указывается, что «в случае игнорирования или неисполнения решения о прекращении распространения ложной или недостоверной информации уполномоченный государственный орган направляет в адрес интернет-провайдера или хостинг- провайдера, или владельца сайта, или владельца страницы сайта в сети Интернет решение об ограничении ими доступа к указанной информации или к сайту’, или странице сайта в сети Интернет, на которой размещена данная информация». Инициатор проекта предлагает подменить судебные органы оговоренным уполномоченным органом. В то время как законодательство предусматривает только судебную защиту прав при опубликовании сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. Механизм принудительного исполнения также предусмотрен только для решений судебных органов. Так, статья 18 Гражданского кодекса КР уже предусматривает право гражданина «требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, а юридическое лицо — сведений, порочащих его деловую репутацию». Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики от 13 февраля 2015 года №4 «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации», распространение информации — это опубликование ее в печати, трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кино-хроникальных программах и других средствах массовой информации, доведение до всеобщего сведения в сети Internet (Интернет), а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи; размещение в общественных местах плакатов, других произведений, распространение листовок, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Вопрос финансовых затрат на реализацию данного проекта остается открытым, поскольку возложение новых обязательств на уполномоченный орган потребует значительные финансовые затраты из государственного бюджета (зарплата работников, здание, оргтехника, программные обеспечения и т.д.). При этом в справке-обосновании инициатор умолчал о каких-либо затратах, указав, что «принятие данного проекта Закона Кыргызской Республики негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет». А это является нарушением Закона КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», поскольку не определены источники финансирования. Согласно требованиям части 4 статьи 31 Конституционного закона КР «О Правительстве Кыргызской Республики» проекты законов, предусматривающие увеличение расходов, покрываемых за счет государственного бюджета, могут быть приняты Жогорку Кенешем после определения Правительством источника финансирования. Согласно требованиям Закона КР «О нормативных правовых актах КР» проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование предпринимательской деятельности подлежат обязательному анализу регулятивного воздействия (АРВ). АРВ предполагает сбор статистической и аналитической информации о проблеме, точное описание масштабов, причин проблем и их актуальность, определение экономических и правовых оснований для государственного вмешательства и разработка путей разрешения проблем. Проект нормативного правового акта подлежит отклонению в случае непредставления разработчиком обоснования, подготовленного на основе анализа регулятивного воздействия. Однако в нарушение требований законотворческой техники инициатором на стадии разработки проекта закона не был проведен данный анализ.

Ввиду вышеизложенного, мы, граждане КР, призываем Вас воспользоваться своим конституционным полномочием и возвратить этот закон с возражениями в Жогорку Кенеш как отменяющий и умаляющий права и свободы граждан и противоречащий Основному закону страны.