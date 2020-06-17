Открытое обращение отечественных телеканалов президенту

Президенту Кыргызской Республики

С.Ш. Жээнбекову

Уважаемый Сооронбай Шарипович,

Представители телерадиоорганизаций Кыргызстана обращаются к Вам с открытым Заявлением в надежде обратить внимание на законодательные инициативы в области телевидения, которые инициируются Правительством КР, принимаются Жогорку Кенешем КР спешно, без обсуждения, с нарушением процедурных требований и наносят огромный урон развитию местного телевидения.

Кыргызстан – первое государство в Центральной Азии, которое полностью перешло на цифровое вещание. Это огромный прорыв для нашей страны, способствующий развитию регионов и демонстрирующий способность Кыргызстана быть лидером региона в вопросах цифровизации. Согласно проведенным исследованиям телевидение является основным источником информации для населения Кыргызстана. Устойчивая деятельность отечественных телеканалов является залогом удовлетворения не только потребности населения в информации, но и напрямую связана с защитой национальных интересов и обеспечением информационной безопасности страны.

Вместе с этим отечественные телерадиоорганизации столкнулись с серьезными затруднениями, которые пытаются решать самостоятельно. С переходом на цифровое телевещание, прогнозируемое снижение оплаты за трансляцию телеканалов, не произошло, напротив, стоимость оплаты за вещание в коммерческом мультиплексе РПО РМТР увеличивается ежегодно на 30% (в 2020 году плата составит, порядка, 2 160 000 сом).

В соответствии с Законом «О телевидении и радиовещании» с 2017 года кыргызские телерадиокомпании обязали транслировать не менее 50% отечественных передач на государственном языке. Понимая необходимость развития государственного языка и кыргызской культуры, частные независимые отечественные телерадиокомпании отнеслись к данной инициативе с пониманием и чувством патриотического долга — начали выпускать кыргызские национальные телепередачи, несмотря на отсутствие достаточных средств. Однако пандемия COVID-19, в связи с выпадением экономических поступлений (порядка 70%), окончательно привела телевизионный сектор к глубокому кризису. Многие независимые частные телеканалы вынужденно сократили свои творческие команды, т.к. не могут платить заработную плату, кроме того нет средств и на производство отечественных телепередач. Вместе с тем, по имеющейся информации из открытых источников, для поддержки и вещания государственных телерадиокомпаний (порядка 14 телеканалов и более 5 радиостанций) финансируемых из республиканского бюджета, ежегодно направляется до 1 млрд сом.

При этом на территории страны в рамках межправительственных соглашений также вещают иностранные телеканалы: «Первый канал» (Россия) и «РТР Планета» (Россия). Указанные телеканалы транслируются в социальном мультиплексе в бесплатном наземном эфирном вещании. Данным иностранным телеканалам Законом «О телевидении и радиовещании» разрешалось до 1 июля 2019 года собирать отечественную рекламу для покрытия расходов на вещание (по неизвестным причинам в 2018 году Правительством предлагалось разрешить привлечь этим иностранным каналам на отечественном рынке рекламы 75 000 000 сом).

Необходимо отметить, что по инициативе Правительства Кыргызской Республики в Жогорку Кенеш в режиме максимальной тишины, не уведомив отечественные телерадиоканалы, был внесен законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «О телевидении и радиовещании», согласно которым вновь, спустя год, иностранным телеканалам разрешается собирать отечественную рекламу до 2023 года, или другими словами «забирать часть денежных средств у отечественных телерадиокомпаний, в том числе и у государственных». На заседании Жогорку Кенеша 11 июня 2020 года уже во втором чтении данный законопроект был принят. Со стороны объединений и ассоциаций телерадиокомпаний были направлены соответствующие Заявления в Жогорку Кенеш и правительственные органы с просьбой не принимать Закон в такой редакции и собрать представителей отечественных телерадиокомпаний на обсуждение. Однако все письменные обращения были проигнорированы и не рассмотрены.

Иными словами, изменяемые в Законе «О телевидении и радиовещании» три слова, имеют максимально негативные последствия для развития отечественного телевидения и независимых отечественных телерадиокомпаний.

Просим Вас, уважаемый Сооронбай Шарипович, как олицетворение единства народа и государственной власти, не подписывать изменения в Закон «О телевидении и радиовещании» и возвратить его для доработки.

Последствия принятия законопроекта для отечественных телерадиокомпаний.

1) Создание неравных условий на рынке телерадиовещания:

— отечественные телерадиоканалы будут обязаны транслировать не менее 50% отечественного контента на государственном языке, тогда как на иностранные телеканалы это условие не будет распространяться;

— иностранные телеканалы смогут собирать отечественную рекламу при условии невыполнения требований по государственному языку и вещанию отечественных телепередач, тогда как отечественные телеканалы не имеют такой возможности;

2) Сокращение и закрытие отечественных независимых телерадиоканалов в связи с тем, что их долю заберут иностранные телеканалы;

3) Бремя расходов отечественных телеканалов на поддержку и распространение отечественных телеканалов будет расти, тогда как распространение на территории Кыргызской Республики иностранных телеканалов с другой идеологией, культурой и языком для них будет абсолютно бесплатной, за счет доли кыргызских телерадиокомпаний.

Хотим обратить Ваше внимание на следующие важные обстоятельства, которые так и не были приняты во внимание при рассмотрении законопроекта в комитетах и многочисленных обращениях представителей отечественных телерадиокомпаний:

Распространение двух иностранных телеканалов «Первый канал» и «РТР Планета» осуществляется на основании Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации «О порядке и условиях распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Кыргызской Республики», заключенного 28 марта 1996 года. Согласно ст.3 вышеуказанного Соглашения определено, что «кыргызская сторона разрабатывает и осуществляет необходимые организационно-технические мероприятия по обеспечению качественного приема программ российских телерадиовещательных организаций на территории республики». Т.е. кыргызская сторона обязуется лишь обеспечить технические и организационные вопросы по приему программ на территории Кыргызской Республики .

При этом, согласно ст.5 Соглашения установлено, что «программы российских телерадиовещательных организаций распространяются на территории Кыргызской Республики на платной основе путем заключения договоров между заинтересованными организациями Сторон». Таким образом, распространение программ иностранных телерадиоорганизаций по заключенному договору должно осуществляться на платной основе (т.е. кыргызская сторона должна получать соответствующие денежные средства от партнеров) .

Однако, несмотря на вышеуказанное условие, законопроектом предлагается оплату за распространение программ иностранных телерадиоорганизаций осуществлять за счет доли отечественных кыргызских телерадиокомпаний.

С уважением,

Е.Тисленко,

Председатель правления Ассоциации «Индустриальный медиакомитет»

К.Оторбаев,

Директор Цифровых технологий