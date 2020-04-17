Открыта регистрация на III Индустриальный форум «Медиа топтоо – 2020»!

Заходите по ссылке: https://mediatoptoo2020.internews.kg

Зарегистрироваться нужно до 12:00 среды, 22 апреля.

В этом году форум впервые пройдет полностью онлайн.

С 25 по 29 апреля запланированы 10 интереснейших сессий: 8 презентаций и две панельные дискуссии.

5 дней с 15:00 до 18:00 часов на онлайн-платформе Zoom будут разговоры на самые актуальные темы медиарынка в интерпретации профессионалов: о пандемии коронавируса в контексте медиасферы, о том, как СМИ различных форматов адаптируются к новым мировым реалиям и выживают в условиях социально-экономической нестабильности.

«Медиа топтоо» является масштабным событием в медиасфере страны. С 2018 года Internews in Kyrgyzstan при поддержке USAID Kyrgyz Republic и спонсоров в третий раз проводит этот форум.