В Оше угрожали корреспондентке и подали в суд на нее

Корреспондентка Ошского телеканала TMG Самара Парпиева сообщила о том, что из-за ее журналистской деятельности поступают угрозы ее семье. Данные угрозы она связывает с бывшей руководительницей детского сада «Мөл-Булак».

“Мужу позвонил человек, представившийся сыном руководительницы детского сада, и сказал мол “Мы с твоей женой можем начать говорить совсем по другому, я просто хотели тебя предупредить”. Вначале я не обратила внимания на эту угрозу, считая это просто эмоциональной реакцией на мой критический материал”, — говорит С.Парпиева.

Журналистка 5 февраля подготовила материал о состоянии детского сада «Мөл-Булак» г.Ош для передачи «Гражданский контроль». 9 февраля материал был опубликован на YouTube канале TMG, а 14 февраля вышел в эфир.

Бывшая руководительница детского сада «Мөл-Булак» Турсунай Касымова обратилась в суд с исковым заявлением на С.Парпиеву. 24 февраля корреспондентку вызвали в прокуратуру, где ее ознакомили с иском. «В нем говорится, что я требовала 500 долларов за не показ программы в эфире. Это клевета», — сообщила С.Парпиева.

Все наши попытки связаться с Т.Касымовой по поводу ее заявления были безуспешными.

Телеканал TMG обратилась в милицию с заявлением о поступающих угрозах в адрес журналистки и ложных обвинениях в ее адрес.

«Вчера мы обратились с заявлением в Ошское управление внутренних дел. Наше заявление было зарегистрировано и начато расследование», – сообщил продюсер телеканала TMG Нурлан Адаев.

После выхода программы о детском саде «Мөл-Булак» в Ошской городской мэрии была создана комиссия. Руководительница детского сада была временна отстранена от своей занимаемой должности.

Гульзат Газиева,

представительница ОО «Журналисты» по Ошской области