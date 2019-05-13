В Оше избили двух журналистов

13 мая в Оше журналист радио «Азаттык» Ыдырыс Исаков и журналист телеканала «Нур» Даткабек Шабданбеков были избиты. У них поцарапаны руки и лицо, имеются также ушибы рук.

Они получили травму, когда намеревались проверить действительно ли в здании гостиницы «Делюкс» действует подпольное казино.

По словам Д.Шабданбекова, к ним обратились два жителя Ноокатского района, которые рассказали, что их сын проиграл в казино 350 тыс сомов, и что в Оше продолжают работать подпольные казино.

«Охранник проверив нас специальным аппаратом, впустил во внутрь. После мы стояли и разговаривали с человеком, проигравшим свои деньги. Неожиданно Ыдырыса вытолкали на улицу, а меня скрутили и удалили всю запись с камеры. Там были 1 охранник и 3 женщины. Потом позвонили, появились еще 2 охранника», — поделился журналист телекомпании «Нур» Д.Шабданбеков.

Об этом событии стало известно из прямого эфира Ыдырыса Исакова.

«Я включил прямой эфир. Я хотел, чтобы и другие видели это событие. Нападавшие пытались отобрать и мой телефон», — рассказал журналист радио «Азаттык» Ы.Исаков.

На место происшествия прибыли сотрудники милиции и забрали для допроса охранников.

Ы.Исаков отметил, что у него нет никаких претензий к охранникам. Но в то же время он написал заявление в Ошское управление внутренних дел о необходимости дать правовую оценку факту организации подпольного казино в здании гостиницы «Делюкс», а также действию тех сотрудников государственных органов, которые должны были пресекать незаконную деятельность таких заведений.

В 2012 году в Кыргызстане была запрещена деятельность казино. По сообщению пресс-секретаря Ошского городского управления внутрениих дел Замира Сыдыкова, с начала года им уже поступало 3 оперативного сообщения о деятельности казинов в здании гостиницы «Делюкс».

Гульзат Газиева,

Представитель ОО «Журналисты» по Ошской области