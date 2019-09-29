В Оше напали на оператора радио «Азаттык» и ограбили его

28 сентября четверо неизвестных напали на оператора радио «Азаттык» Айбека Кулчуманова и отобрали у него с применением силы видеоаппаратуру, телефон и ключи от машины. Айбек Кулчуманов в рамках журналистского расследования проводил съемку города Ош на улице Ленина.

А.Кулчуманов с заявлением о нападении на него и ограблении во время выполнения им профессиональной деятельности обратился в милицию. На основе его заявления Ошское управление внутренних дел возбудило уголовное дело по пункту 4 статьи 201 (грабеж в особо крупном размере) Уголовного кодекса КР. Согласно сообщению на сайте «Азаттык», у журналиста отняли: видеокамеру, штатив, телефон, пульт от дрона, ключи от личного автомобиля Кулчаманова и документы. Сумма грабленного имущества составляет 1 млн. 580 тыс. 100 сомов.

Как сообщает пресс-служба Ошского городского управления внутренних дел, в этот же день к ним с заявлением обратился Н.Ж. житель дома на улице Супаналиева. Он в своем заявлении пишет, что над его домом постоянно летал неизвестный дрон, беспокоил их снимая на видео, создавал опасность для жителей дома, просил принять меры в отношении владельца дрона за видео съемку без разрешения частного домовладельца. Также был составлен акт передачи в следственные органы видеоаппаратуры, отнятой родственниками истца.

В 20:24 в Ошскую милиция поступило еще одно заявление. Житель одного из домов на той же улице Супаналиева А уулу О. заявил, что на его голову упал дрон и он получил травмы, просил принять меры в отношении владельца дрона.

«Следователи Ошского управления внутренних дел по поступившим заявлениям начали следственные действия. Началось досудебное расследование», — сообщил сотрудник пресс-службы Ошского городского управления внутренних дел Замир Сыдыков.

Во время съемки неизвестные ударили Айбека Кулчаманова сзади, скрутили ему руку и с силой отобрали видеоаппаратуру. В настоящее время он проходит медобследование.

«Есть болевые ощущения в области позвоночника и почки. Врачи сказали, чтобы я сделал рентген снимки. В данное время я прохожу медобследование. Я чувствую себя немного лучше, чем вчера», — сообщил Айбек Кулчуманов.

Узнать же состояние здоровья гражданина, на которого упал дрон, нам не удалось.

Фотография взята с сайта «Азаттык».

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области