Правовые вопросы в деятельности ошских журналистов

Журналисты в своей деятельности часто сталкиваются с различными проблемами. Ошские представители СМИ рассказали о правовых вопросах, которые часто возникают у них.

По словам журналиста компании «T-Media Group» Маратбек Акимбек уулу, у журналистов чаще всего возникают проблемы с полученим информации от государственных органов.

«У журналистов часто возникают проблемы из-за их плохого знания, что является государственной тайной. Это связано с тем, что, когда они обращаются в госорганы за инфорацией, те отказывают предоставить ее, говоря: «Это является государственной тайной, мы не можем дать ее вам». Многие журналисты не знают, что делать в такой ситуации», — говорит М.Акимбек уулу.

Маратбек Акимбек уулу также отмечает проблемы, связанные с недостаточностью профессионального опыта у молодых журналистов.

«Среди молодых журналистов есть и такие, которые не знают о существовании Этического кодекса журналистов КР. Они не знают, что как освещать, а в каких случаях лучше вообще не освещать. Все это можно заметить по их материалам», — отмечает М.Акимбек уулу.

Ответственный редактор газеты «Ош шамы» Уулбу Каныбекова считает, что необходимо повышать правовое знание журналистов.

«Я сталкивалась не раз с случаями, когда ни в чем не виновные журналисты были вовлечены в судебные тяжбы. Я была удивлена, увидев, как журналисты теряются и плачут во время судебного слушания. Я считаю, что журналисты во время таких судебных разбирательство должны держаться уверенно. Для этого надо повышать их правовую грамотность», — говорит У.Каныбекова.

По словам заместителя главного директора ОТРК «Ынтымак» Бегайым Садыковой, многие журналисты не умеют отстаивать свои трудовые права.

«Я часто сталкивалась с тем, что журналисты не знают своих элементарных прав, касательно устройства на работу, самой работы, отпусков, увольнения и т.д. Даже, если и знают, то не умеют защищать свои нарушенные права», — говорит Б.Садыкова.

По ее мнению, необходимо повышать знание журналистов об их трудовых правах.

«Было бы хорошо, если издали небольшую книжку или брошюру, в которой понятным и простым языком объяснено о юридических моментах в деятельсноти журналиста», — высказала свое пожелание заместитель главного директора ОТРК «Ынтымак».

По мнению свободного журналиста Дастан Умотбай уулу, имеющиеся проблемы связаны с плохим занием журналистов законодательства, касающегося СМИ. Он рассказал случай из практики, когда возникла проблема из-за того, что журналист скрыл некоторую информацию о своей деятельности.

«Один журналист при съемке не сообщил, где будет опубликован материал. После того, как он разместил свой материал в интернете, у него был конфликт с людьми, которых касался его материал. Если бы журналист с самого начала предупредил, что он начинающий журналист и что материал будет размещен в интернете, то у него не было бы всех этих проблем», — сказал Д.Умотбай уулу.

Мнения собирала Гульзат Газиева,

Представитель ОО «Журналисты» в Ошской области