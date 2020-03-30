В Ошской области многие СМИ работают онлайн

В связи с пандемией коронавируса некоторые СМИ Ошской области перешли на дистанционную работу, многие в карантине. Журналисты стараются держать связь с информационным центром и информировать население.

Коллектив ОРТРК «Ынтымак» работает в онлайн режиме, сотрудники работают из дома.

«Отдел «Кабарлар» («Новости») ежедневно готовит новости. Корреспонденты берут интервью с помощью телефонов и мессенджеров, проводят беседу с помощью скайп. Они дома зачитывают текст на свой телефон, чистят его и отправляю по интернету монтажеру, последний собирает их, а редактор все контролирует. Видеокадры и интервью берем из штаба. В основном используем архивные съемки. Усилили работу нашего сайта. Также из интернета берем информацию о ситуации с кыргызами, проживающими в зарубежных странах: Америке, Канаде, Южной Корее, Германии, Афганистане и готовим материалы. По нашему радио пока транслируем только музыку. Продюсер ездит на работу, проверяет рекламу, контролирует. А вот отдел общественного контента приостановил свою работу, даем архивные материалы. За трансляцию отвечают два наших сотрудника, которые работают посменно. При удаленной работе нет возможности получить видео кадры, это нас огорчает. Однако, мы соблюдаем режим карантина при чрезвычайном положении», — сообщил программный директор ОРТРК «Ынтымак» Асанбек Каракозуев.

Телеканал ЭлТР тоже продолжает работать.

«Мы на даем материалы только из мест, где карантин. Берем информацию от коменданта и других соответствующих органов. Мы всех отправили на карантин. Остались только те, кто работают по графику», — сообщил заместитель главного директора ЭлТР по Ошу Жумамидин Сулайманкулов.

Большинство сотрудников ОшТВ тоже на карантине. Сотрудники отдела «Новостей» снабжены специальной защитной одеждой.

«Мы даем все заседания правительства. Комендант проводит брифинги, все такие мероприятия мы ретранслируем. Общество Красного креста предоставило нам два комплекта защитной одежды. В этих одеждах наши операторы выходят на съемки. Работает в основном только отдел «Новостей», остальные на карантине», — отметила директор ОшТВ Гулькайыр Жанымбетова.

В связи с объявленным чрезвычайным положением, вынуждены работать из дома и сотрудники информационных сайтов.

«Учитывая сложившуюся обстановку, мы готовим материалы дома. Раньше, чтобы подготовить материал, наши корреспонденты выезжали в регионы. Установка блокпостов сильно ограничила наши возможности по сбору информации. Все поездки прекратились. Сейчас все только по телефону. Пользователи все сами снимают и отправляют нам. Сейчас информацию можно получить только по разрешению штаба, коменданта. Дается только официальная информация, ею и пользуемся. Что хорошо – информационный центр сам все снимает, готовит и отправляет нам. Это несомненно хорошо для безопасности журналистов», — говорит представитель «АКИпресс» по Ошу Адашгуль Акматова.

В то же время, по словам корреспондента сайта «Клооп» Хамидулло Узакова, имаются сложности при получении информации и видеосъемке.

«Мы тоже во время карантина работает из дома в онлайн режиме. Выходя на съемки я заметил, что все жители стали агрессивными. Представители правоохранительных органов чаще всего обязательно подходят и спрашивают: «Что снимаешь? Почему снимаешь? Кто ты такой?». Когда представляюсь, они пытаются оказать на меня давление, говоря: «Не снимай! Вы сеете панику». Я им пытаюсь объяснить: «Вы делаете свое дело, а я свое. Я снимаю в общественном месте и не нарушаю закона». Если бы они подошли, представились и вежливо спросили, я бы не возмущался так. Однако они своими вопросами, что я снимаю, и требованиями показать, что я снял, создают большие неудобства», — поделился Хамидулло Узаков.

В связи с распространением коронавируса при коменданте г.Ош и Кара-Суйского и Ноокатского районов был создан информационный центр. Руководителем его является Женишбек Аширбаев. Члены центра: пресс-секретарь полномочного представителя правительства в Ошской обл. Нуркыз Кадырбек кызы, руководитель службы связи с общественностью Ошской мэрии Азамат Абсатаров, руководитель пресс-службы Ошского городского управления внутренних дел Замирбек Сыдыков.

«Журналисты получают от нас информацию из групп журналистов в ватсапе и фейсбуке, а также по электронной почте. Необходимый сюжет мы сами готовим и отправляем им. С учетом мер безопасности, на основе требований Всемирной организации здравоохранения и закона о чрезвычайно положении, мы организовываем брифинги коменданта в штабе и транслируем их онлайн. Так как мы проинформировали журналистов о всех требованиях в первые дни чрезвычайного положения, у нас еще не было случая, чтобы журналисты нарушили режим ЧП», — сообщил Ж.Аширбаев.

Как показали результаты опроса, в Ошской области население информацию чаще всего берут из ОТРК, ЭлТР, “Ала-Тоо-24”, “Мир” и др. телеканалов, а также радио «Азаттык» и интернет-сайтов. Одновременно с ними одними из главных источников информации для населения являются социальные сети и мессенджеры.

В Кыргызстане 22 марта был веден режим Чрезвычайной ситуации, а с 25 марта в районах, где были обнаружены заразившиеся коронавирусом, и режим Чрезвычайного положения.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области