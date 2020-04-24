В Ошской области некоторые СМИ не могут получить аккредитацию

В связи с пандемией COVID-19 многие СМИ Ошской области работают онлайн из дома. Несмотря на это некоторые СМИ из-за отсутствия пропусков испытывают большие неудобства в своей работе. Так, телеканал «TMG» сообщает, что им сложно решать возникающие технические проблемы, т.к. их специалисты не имеют пропусков.

Как и в других СМИ сотрудники «TMG» работают дома, используя открытые данные готовят новостные выпуски в эфир, сообщает руководитель телеканала Кубаныч Жусанов. По его словам, когда возникают технические неполадки они вынуждены обращаться к тем, у кого есть пропуска, и просить их помочь им в устранении проблемы.

«В начале апреля мы два раза письменно обращались, но не смогли получить пропуска. Когда появилась возможность подать заявление в электронном виде, 21 апреля мы попросили выдать пропуск одной нашей машине и четырем нашим сотрудникам, работающим посменно. Ответ мы получили спустя полтора сутки. Пропуска на дали. 23 апреля мы снова обратились с просьбой выдать пропуск двум наши сотрудникам. Прикрепили все необходимые документы и отправили заявление. Через 3-4 часа нам снова отказали. Чтобы узнать причину отказа мы и звонили, и отправляли СМС. Но ответа не было», — говорит К.Жусанов.

Как сообщил руководитель пресс-службы Комендантуры г.Ош и Кара-Суйского и Ноокатского районов Женишбек Аширбаев, чтобы получить аккредитацию необходимо написать заявление на имя коменданта, заявление должен написать руководитель СМИ, обращение от журналиста не будет рассматриваться.

Касаясь отказа телеканалу «TMG», Ж.Ашырбаев объяснил это тем, что у них имелось сомнение, заявление поступило от канала или кто-то хочет получить пропуск, прикрываясь именем канала, т.к. в приложенном документе было написано ОсОО «Жаш FM» (телеканал «Т-Медиа-Групп»), т.е. сначала шло юридическое имя организации, а название канала было взято в скобки. Поэтому они и отказали.

«Уважаемые представители СМИ, если вы хотите пройти аккредитацию, то дайте нам или документальное название вашей организации или то имя, которое уже широко известно населению. Когда мы составляли систему, мы вводили те имена СМИ, которые были в нашей базе данных. Поэтому, чтобы отныне не было таких недоразумений, пожалуйста, отправляйте нам документальное название ваших СМИ и точную информацию о том, на что была дана вам лицензия. Отныне будет много цифровых взаимоотношений, для этого нужны гам точные данные», — обращается Ж.Ашырбаев.

В первые дни объявления чрезвычайной ситуации ряду государственных СМИ были даны пропуска. Только небольшое количество журналистов в защитной экипировке снимают на видео, делают репортажи, готовят эфиры. В настоящее время в обществе, в социальных сетях идет активное обсуждение вопроса, почему разрешение получили только государственные СМИ, а частным не дают такой возможности.

В связи с пандемий COVID-19 в Кыргызстане с 22 марта объявлена чрезвычайная ситуация, а 25 марта в отдельных территориях введено чрезвычайное положение.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области