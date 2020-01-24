Оппозиционная газета «Ачык саясат плюс» должна выплатить чиновнице из Минздрава 50 тысяч сомов

В ОО «Журналисты» обратилась главный редактор издания Назгуль Мамытова и сообщила, что руководитель департамента лекарственного обеспечения и медтехники Министерства здравоохранения Кыргызстана Гульмира Шакирова выиграла в Первомайском районном суде иск в отношении газеты «Ачык саясат плюс».

Первоначально истица требовала с издания 500 тысяч сомов в качестве компенсации морального ущерба. Она жаловалась на материалы, в которых говорится о завышенной цене на лекарства и контрабандных медицинских препаратах. Корреспонденты газеты провели журналистское расследование об этой сфере.

Суд удовлетворил иск чиновницы частично: в качестве возмещения морального вреда Гульмира Шакирова получит 50 тысяч сомов. Кроме того, издание должно опубликовать опровержение.

Напомним, 17 декабря, Верховный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции по иску депутата Кожобека Рыспаева против газеты «Ачык саясат плюс». Таким образом, газета должна выплатить депутату 300 тыс. сомов в качестве моральной компенсации.

Депутат ЖК судился с газетой из-за статьи, которая вышла в августе 2018 года. В ней написали, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор называл его «хамелеоном».

Кстати, сотрудник прокуратуры Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета обжаловала это заочное решение в столичном суде.

По словам редактора, со стороны властей идет политический заказ с целью закрыт оппозиционное СМИ.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек