ОО «Журналисты» проводят встречи с региональными журналистами

Руководитель общественного объединения «Журналисты» Марс Тулегенов и руководитель проекта «Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ» Марат Токоев проводят встречи с региональными журналистами.

19 декабря планируется встреча с журналистами г. Нарын, а 20 декабря – г. Каракол. В начале 2020 года подобные встречи пройдут в городах Баткен, Ош и Джалал-Абад.

Отметим, что 3 декабря представители ОО «Журналисты» уже встречались с журналистами г. Талас.

Во время этих встреч будет подниматься вопрос нарушений прав журналистов и СМИ. Как показали результаты 8 месяцев мониторинга нарушений прав представителей масс-медиа, поддерживаемый Фондом «Сорос-Кыргызстан», для журналистов остается острым вопрос доступа к информации. Особенно это актуально в регионах.

Также не уменьшается количество исков чиновников против журналистов и СМИ. При этом сумма таких исков растет с каждым годом. На сегодня чиновники требуют не менее 1 млн. сома моральной компенсации. Суды же чаще всего удовлетворяют эти исковые суммы. Даже в случае уменьшения ее судом, сумма все равно остается непосильной для СМИ. Установление такой суммы с большой вероятностью преследует только одну цель – добиться закрытия СМИ.

Также, как показали результаты мониторинга, региональные журналисты очень пассивны в защите своих нарушенных прав. Во время встреч будет озвучен призыв более активно защищать свои права. Представители ОО «Журналисты» считают, что, если журналисты не будут делать этого, то сложно говорить о свободе слове в стране в целом.