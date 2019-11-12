ОО «Журналисты» объявляет тендер на поставку аудио и видео оборудования

ОО «Журналисты» объявляет тендер на приобретение оборудования для производства телевизионного контента.

Техническая спецификация (скачать)

Поставка: Офис ОО «Журналисты».

Окончательный срок представления тендерных заявок – 17.00 29 ноября 2019 года.

Заявки на участие в тендере (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах принимаются по адресу: г. Бишкек, ул. Курманжан-Датка, 144, здания офиса HYUNDAI LIFT, 2-й этаж, 3-кабинет.

Все налоги и сборы по поставляемому оборудованию, предусмотренные законодательством КР, должны быть оплачены поставщиком.

Оборудование, нуждающееся в сертификации Госагентства связи, должно иметь его сертификат.

Электропитание всего поставляемого оборудования должно соответствовать стандарту 220V/50Hz (вилка Тип F или соответствующая используемым стандартам в КР).

Предоплата – не более 30 процентов.

Дополнительную информацию можно получить по тел. +996 (0772) 28-18-78 (председатель правлении ОО «Журналисты» Марс Тулегенов).