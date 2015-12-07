ОФ «Фонд расследовательской журналистики» объявляет конкурс на ежегодную Премию имени Уланбека Эгизбаева за лучшее журналистское расследование

Цель конкурса – повышение интереса журналистов к развитию жанра расследовательской журналистики в КР, а также инициативам, направленным на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных схем и противоправных явлений.

На конкурс могут быть выдвинуты работы журналистов, организаций, работающих в области медиа, фрилансеров, гражданских активистов, блоггеров, студентов и других заинтересованных лиц, занимающихся журналистскими расследованиями.

Заявки на конкурс принимаются на кыргызском или русском языках и должны включать: ссылку и краткую аннотацию к представленному на конкурс материалу. На конкурс допускаются только материалы, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Главными критериями при отборе работ являются:

актуальность темы;

профессионализм;

гражданственность;

Фонд Премии составляет 100 тысяч сомов. Победители конкурса будут награждены денежными призами, специальной статуэткой, а также Дипломами;

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ЗАЯВКУ и отправить на электронную почту: jif@jif.kg с пометкой «Премия имени Уланбека Эгизбаева».

Заявки принимаются до 31 января 2019 года.

Более подробно о конкурсе на соискание ежегодной Премии имени Уланбека Эгизбаева можете узнать в ПОЛОЖЕНИИ.