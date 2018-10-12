ОФ «Фонд расследовательской журналистики» объявляет конкурс малых грантов для журналистских расследований

Журналисты, организации, работающие в области медиа, фрилансеры, гражданские активисты, блоггеры, студенты и другие заинтересованные лица, занимающиеся расследованиями, могут подать заявки на получение грантов Фонда расследовательской журналистики.

Цель грантов, предоставляемых Фондом расследовательской журналистики – развитие, повышение качества и популяризация журналистских расследований в Кыргызстане, оказание финансовой и консультационной поддержки в проведении качественных журналистских расследований

Размер гранта – до 70 000 сомов. Эта сумма рассчитана на оплату необходимых расходов, таких как поездки, сбор документов и аренда оборудования. Первая половина суммы выплачивается после утверждения заявки, вторая половина – после завершения расследования.

На конкурс заявки принимаются на кыргызском или русском языках и должны включать: краткое описание темы, инструменты проведения расследования и бюджет проекта. Конечные материалы могут быть любых форматах (для электронных, вещательных, либо печатных СМИ).

Заявки принимаются до 25 ноября 2018 года по адресу grant@jif.kg.

Форма заявки

Форма бюджета