ОФ «Фонд расследовательской журналистики» объявляет конкурс на II ежегодную премию имени Уланбека Эгизбаева за лучшее журналистское расследование

Среда Ноябрь 13th, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
Цель конкурса — повышение интереса журналистов к развитию жанра расследовательской журналистики в КР, а также инициативам, направленным на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных схем и противоправных явлений.
На конкурс могут быть выдвинуты работы журналистов, организаций, работающих в области медиа, фрилансеров, гражданских активистов, блоггеров, студентов и других заинтересованных лиц, занимающихся журналистскими расследованиями.
Заявки на конкурс принимаются на кыргызском или русском языках и должны включать: ссылку и краткую аннотацию к представленному на конкурс материалу. На конкурс допускаются только материалы, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2019 г.
Главными критериями при отборе работ являются:
- актуальность, масштаб темы журналистского расследования;
- влияние журналистского расследования на положительное изменение конкретной ситуации;
- профессионализм;
- гражданственность;
Фонд премии составляет 100 тысяч сомов. Победители конкурса будут награждены денежными призами, специальной статуэткой, а также дипломами;
Для участия в конкурсе необходимо заполнить ЗАЯВКУ и отправить на электронную почту: jif@jif.kg с пометкой «Премия имени Уланбека Эгизбаева».
Заявки принимаются до 15 января 2020 года
Более подробно о конкурсе на соискание ежегодной II премии имени Уланбека Эгизбаева можете узнать в ПОЛОЖЕНИИ. По всем вопросам можете обрашаться к Гулмире Эсенгелдиевой по эл. адресу: g.esengeldieva@gmail.com